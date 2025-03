By

La question continue de tourmenter l’esprit des amis de l’illustre disparu Abdoul Karim Camara dit Cabral. Cette semaine, lors de la cérémonie de dépôt de gerbes au “monument Cabral” par le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, les camarades du leader estudiantin ont eu la chance de poser la question au chef de l’exécutif.

17 mars 1980-17 mars 2025, 45 ans, jour pour jour, le leader estudiantin Abdoul Karim Camara perdait la vie sous les coups de bottes de l’ancien régime Moussa Traoré, selon plusieurs témoignages. 45 ans, officiellement, personne ne sait où a été enterré le jeune leader Abdoul Karim dit Cabral par le régime de Moussa.

Et depuis, toutes les occasions sont bonnes pour l’Amicale des Anciens militants et sympathisants de l’Union nationale des élèves et étudiants du Mali (Amsuneem) pour demander : “Où est enterré notre camarade Cabral ?”.

Face au chef de l’exécutif de la Transition, Abdoulaye Maïga, cette semaine, lors du dépôt de gerbe au monument Cabral, le Secrétaire général de l’Amsuneem, El Hadj Seydou Patrice Dembélé, a saisi de nouveau profité de l’occasion et a fait la doléance : “Nous vous demandons humblement, un vœu ardent qui nous est cher de nous aider. Je dis bien de nous aider à retrouver où est enterré notre camarade Cabral ?”. Et d’ajouter : “C’est un souhait, la famille biologique et nous, sommes toujours dans cette dynamique que nous serions enfin assurés du lieu où dort notre camarade”.

Dans son allocution, le Premier ministre a fait fi de la question. Aucune réponse directe encore moins une promesse. Le chef de l’exécutif se contentera de reconnaitre les valeurs patriotiques du leader Abdoul Karim Cabral. “Un leader estudiantin charismatique, rigoureux, travailleur, patriote et une boussole pour la jeunesse”, sont entre autres les qualificatifs reconnus à feu Abdoul Karim Cabral par le Premier ministre. Le général Abdoulaye Maïga, lui a aussi reconnu les valeurs de son combat mais a gardé un silence militaire sur la question.

Koureichy Cissé

