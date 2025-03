Il était 9h sous un soleil ardent, lorsque le ministre de la Santé et du Développement social, le Médecin Colonel Assa Badiallo TOURÉ a rejoint la marche organisée par l’Association des Victimes pour la Répression (ADVR) en présence des parents des victimes, des vétérans du mouvement démocratique et de nombreux jeunes, venus s’abreuver à la source de l’histoire contemporaine du Mali.

Cette cérémonie, organisée au Carré des martyrs sis au Cimetière de Niarela où reposent de milliers de victimes tombées pour la démocratie, avait pour objet de rendre hommage aux martyrs de la répression de mars 1991.

Le Président de l’ADVR a remercié le Ministre pour l’engagement constant des autorités dans la commémoration des victimes de la répression. Il a terminé par dire que la réconciliation sociale repose sur une justice démocratique et réparatrice

Le Ministre de la santé et du Développement Social a , au nom du Chef de l’Etat et du Premier Ministre , procédé au dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire des victimes avant de rassurer la jeunesse présente sur les lieux que le Gouvernement de la Transition « tiendra toute sa place dans le respect de la mémoire de nos martyrs en faisant que tous les jours son action contribue à matérialiser leurs idéaux ».

S’adressant aux marcheurs de l’ADVR, le Colonel Assa Badiallo a salué la constance de leur démarche depuis 34 ans accompagnés qu’ils sont par la jeunesse et les a rassurés « que les victimes de la répression des évènements de janvier à mars 1991 méritent le respect et la reconnaissance de la Nation et demeurent dans le cœur et dans l’esprit du peuple malien ».

Pour le ministre Assa Badiallo TOURÉ, le Mali a entamé un grand chantier de refondation pour relever les défis liés à la mauvaise gouvernance, ceci ne peut réussir sans une compréhension solidaire de la grande majorité des maliens dont il a saisi l’opportunité de saluer sa résilience. Après son intervention, le Ministre a procédé au traditionnel tour symbolique des tombes des victimes et a salué l’assistance avant de mettre fin à la cérémonie.

