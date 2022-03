Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont très tôt ce lundi, 7 mars 2022 repoussé une attaque des Groupes Armés Terroristes (GAT) contre les troupes basées à N’Tahaka dans la région de Gao.

Cette riposte aéroterrestre a fait un bilan provisoire de 7 morts côté assaillants. Le bilan, côté FAMa, est de deux morts et deux blessés légers, selon le communiqué de l’état-major général des Armées.

Les FAMa poursuivent le ratissage dans tout le secteur et continuent de chercher la provenance de ces terroristes dans la zone. L’état-major général des Armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles des militaires tombés sur le champ d’honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il donne l’assurance que la mission de protection des personnes et leurs biens continus dans ces zones.

Ajoutons qu’une mission des FAMa du secteur 3 a sauté sur un Engin Explosif improvisé (EEI), ce même lundi, 7 mars 2022. L’incident est survenu sur l’axe Acharane-Goundam à 13H 50, selon le communiqué du chef d’état-major général des Armées. ‘’Aucune perte en vie humaine, ni blessé, ni dégâts matériels. Le ratissage est en cours dans la zone pour mettre la main sur les auteurs de cet acte ignoble’’, indique le communiqué.

Brehima DIALLO

