La coupure d’électricité fait une énorme perte pour la ville de Bandiagara et le village de Doucombo qui est aussi connecté.

Le cauchemar, le noir, la peur au ventre, le ralentissement des activités de la population de Bandiagara en cette période de crise sécuritaire au pays Dogon. Selon nos investigations, la coupure d’électricité est due à un problème de groupe électrogène. Le groupe qui alimente toute la ville de Bandiagara est endommagé depuis un certain temps. Après plusieurs démarches, peu de réponse. Deux groupes de faibles capacités ont été installés. Ces 2 groupes ont du mal à servir la ville depuis le 17 septembre 2022. Du coup, la ville, le soir, est dans le noir total et général. Et pour cause : l’un des 2 groupes est déjà en panne et l’autre, à lui seul, ne peut pas alimenter toute la ville.

La société civile compte organiser des marches pour se faire entendre dans les prochains jours si rien n’est fait.

Ahmed Sagara

(correspondant)

