Depuis deux samedis déjà, ils se mobilisent devant l’ambassade de France au pays de l’oncle Sam.

Aux États-Unis, les Maliens expriment leur ras-le-bol. Ils s’indignent contre la présence militaire française dans leur pays d’origine. Leur démonstration de force devant l’ambassade de France à Washington, DC débute le samedi 15 juin 2019, de 10h à13h. Elle s’est poursuivie le samedi de la semaine d’après.

A travers cette mobilisation, ils disent « non à la construction de nouvelles bases militaires au centre du Mali », indique Issa B. Moussa Sangare, point focal de cette initiative. La base militaire française en question est présentée comme la plus grande dans toute l’Afrique de l’Ouest. « Ils sont venus nous aider à botter les djihadistes mais pas pour construire une base chez nous », constate l’activiste politique. Ces manifestants accusent également la France d’avoir amplifié la crise sécuritaire dans leur pays. Ils ont été rejoints pendant leur mouvement d’humeur par quelques Américains et Haïtiens.

« Ils ont manifesté avec nous jusqu’au bout. Plusieurs usagés nous ont encouragés », rapporte un autre manifestant. Cette mobilisation n’a pas été étouffée par les forces de l’ordre. « Les forces de l’ordre de l’ambassade ont tenté de nous intimider en disant : non vous ne pouvez pas rester ici. On a dit : on n’ira nulle part ». Après avoir vérifié leur autorisation, les forces de l’ordre en faction à l’ambassade de France à Washington, DC se sont ressaisies et leur ont « dit de ne pas bloquer l’entrée de l’ambassade ».

Didier Ndengue

