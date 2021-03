Crise sécuritaire : Pourquoi la situation ne s’améliore-t-elle pas ?

Avec le récent drame de Tessit ayant fait plus de 33 morts suite à l’attaque terroriste qui a endeuillé, pour une énième fois, les Forces armées maliennes, des questions se posent. Pourquoi la situation sécuritaire ne s’améliore-t-elle pas?

-maliweb.net- Déjà, une centaine de morts (civils et militaires) en ce premier trimestre de cette année 2021. Et, parmi nos forces armées et de sécurité, le décompte dépasse la cinquantaine de martyrs tombés pour la patrie sous les balles assassines des terroristes embusqués sur le territoire national et qui ne cessent d’endeuiller nos populations. La comptabilité macabre se poursuit donc, inexorablement, avec des attaques de plus en plus meurtrières, malgré les efforts de soutien et d’appui des troupes menés par le Vice-président de la Transition, Colonel Assimi Goïta. Qu’est-ce qui a changé entre la période actuelle et celle du régime IBK entre 2018 et 2020, où chaque mois avait son lot de tragédie : Diabali, Nampala, Boni, Ogossagou, Indélimane, Tabankort, etc ?

Des efforts sont menés, depuis plusieurs années, par les plus hautes autorités pour sécuriser davantage les populations. Et des mesures fortes en termes d’équipements, de recrutements et de formations de nos forces de défense et de sécurité sont prises et mises en œuvre pour des résultats probants sur le front sécuritaire.

C’est dans ce sens que les autorités ne cessent de mettre en exergue « la montée en puissance » de notre outil de défense. Ce qui s’est traduit concrètement sur le terrain par des offensives multiples en vue d’asséner des coups mortels aux groupes armés terroristes dans diverses localités. Des opérations« Maliko » et autres ont ainsi permis d’administrer de lourdes défaites aux hordes de terroristes dans certaines contrées en particulier du centre du pays. Sans oublier qu’avec l’appui des forces internationales comme Barkhane, les groupes terroristes ont vu leur influence diminuer un moment avant qu’ils ne semblent reprendre aujourd’hui du poil de la bête.

Ce regain d’agressivité de ces criminels jihadistes serait lié à une traque forte exercée sur les groupuscules de ces illuminés au-delà du territoire malien. Il semble qu’au-delà de la zone dite « des trois frontières », le Burkina Faso et le Niger lancent, ces dernières semaines, des opérations d’étouffement des éléments terroristes, qui sont poussés jusque dans leurs derniers retranchements par les forces armées de ces deux pays respectives.

Selon les experts de la donne sécuritaire, la Transition politico-militaire au Mali ne met pas les FAMA dans une prédisposition favorable pour attaquer les groupes ennemis. Ceux-ci, conscients de cet état de fait, organisent régulièrement des replis vers les zones frontalières, du coté malien. Comme quoi, le Mali ne s’est pas encore départi de sa réputation, très peu enviable, de « maillon faible » de la lutte anti-terroriste. Comment comprendre, en effet, que le pays soit en proie à de régulières attaques terroristes meurtrières et qu’au même moment l’administration du pays se militarise chaque jour un peu plus. Pourquoi les autorités ne cessent-elles pas de nommer de hauts gradés de l’Armée à des postes de responsabilités ? Comment justifier que la CANAM, les Aéroports du Mali, le FAFPA, des postes de conseillers techniques et chargés de missions des départements ministériels et d’autres services stratégiques de l’Etat soient remplis de hauts gradés et d’hommes en treillis dans un pays en guerre contre le terrorisme ? Cette situation ne peut-elle pas affecter négativement le moral des troupes ? C’est peut-être cela qui fait que des camps militaires sont attaqués, par effet de surprise, avec de lourds bilans comme ce qui vient de se passer à Tessit. Il y a lieu de rectifier le tir et remonter le moral de nos hommes, les conscientiser davantage pour relever le défi de la sécurisation des personnes et des biens.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

