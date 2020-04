Le président de l’Union pour la République et Démocratie (URD), Soumaila CISS et sa délégation ont été enlevés le 25 mars alors qu’il quittait Saraféré pour Koumaïra. Bien que tous les autres membres de la délégation ont recouvré la liberté, le chef de file de l’opposition malienne reste jusqu’à entre les mains de ses ravisseurs. Au lendemain de son rapt, le gouvernement et son parti ont affirmé travailler à sa libération dans les plus brefs délais.

Toujours est-il que des semaines après, Soumi Champion reste entre les mains de ses ravisseurs. Une attente qui devient longue et insoutenable pour sa famille et ses proches. Il urge pour les autorités de redoubler d’ardeur afin de libérer l’ancien ministre de l’Economie et des Finances du Mali. C’est en tout cas ce qu’a réitéré le président de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé, à l’occasion de l’ouverture de la session d’avril du parlement.

Anne Marie Soumouthéra

