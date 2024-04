Le plus haut responsable de la protection du HCR, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, a félicité le Mali et ses voisins pour avoir maintenu leurs frontières ouvertes aux personnes fuyant le danger et pour avoir respecté les principes d’asile dans une région fragile. Le Mali est l’un des nombreux pays qui offrent un refuge à plus de 1,1 million de réfugiés et de demandeurs d’asile qui ont traversé les frontières internationales pour échapper à la guerre, aux persécutions et à d’autres dangers généralisés et potentiellement mortels à travers le Sahel et ailleurs en Afrique.

Achevant une visite d’une semaine au Mali et au Togo à la fin de la semaine dernière, le Haut-commissaire assistant du HCR pour la protection, Ruvendrini Menikdiwela, a salué l’approche généreuse du Mali envers les réfugiés en gardant ses frontières ouvertes et en leur offrant, une fois enregistrés, les mêmes droits que les Maliens, y compris l’accès à des services comme la santé et l’éducation. Toutefois, elle a averti que de telles réponses humaines pourraient devenir de plus en plus rares sans un soutien international immédiat et soutenu.

À ses yeux, le Mali et d’autres pays de la région africaine du Sahel sont soumis à une pression alarmante en raison des déplacements forcés. De ce fait, elle a insisté sur la nécessité d’un soutien supplémentaire immédiat pour éviter une crise humanitaire encore plus aiguë. « Les risques au Mali et dans les pays voisins, dont beaucoup sont désormais confrontés à leurs propres crises de déplacement, sont alarmants », a déclaré Menikdiwela.

Avant de soutenir que « nous devons agir maintenant pour garantir la sécurité et le bien-être des personnes déplacées, en préservant leurs droits et leur dignité en ces temps difficiles ».

Le Mali accueille actuellement quelque 66 793 réfugiés alors qu’il est aux prises simultanément avec les besoins urgents de plus de 354 000 personnes déplacées à l’intérieur de ses propres frontières.

Parmi les réfugiés, principalement originaires du Burkina Faso et du Niger, figure un afflux important de 40 000 personnes en provenance du Burkina Faso au cours des trois derniers mois seulement, fuyant les troubles et l’instabilité dans leur pays.

Les défis auxquels la région du Sahel est confrontée sont énormes. Outre les multiples conflits, la hausse des prix et la diminution de l’aide humanitaire, les effets du changement climatique aggravent encore les tensions. Au total, près de 4,8 millions de personnes au Sahel ont récemment été contraintes de fuir leur foyer pour chercher refuge ailleurs.

Au Mali, dans un contexte difficile, le HCR, en partenariat avec des organisations locales, travaille intensivement pour alléger le sort des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Cet effort de collaboration se concentre sur la fourniture de services essentiels tels que le logement, la garantie de l’accès aux soins de santé, l’amélioration des installations d’eau et d’assainissement et l’amélioration des opportunités de subsistance.

Au cours de sa visite, Menikdiwela a visité des sites de réfugiés et de personnes déplacées, rencontrant des familles déplacées pour entendre directement leur histoire déchirante d’évasion et de survie, ainsi que leurs besoins urgents en matière de nécessités vitales de base, y compris la protection contre la violence sexiste, qui se propage de manière pernicieuse à travers le pays.

L’intensification des conflits dans la région a un impact sur la gouvernance. « Leur histoire met en lumière le besoin urgent d’un soutien et d’une protection essentiels », a-t-elle déclaré. « Le risque accru de violence basée sur le genre souligne encore davantage le caractère critique de notre réponse. La communauté mondiale doit s’asseoir et en prendre note » a-t-elle souligné.

Il y a lieu de signaler qu’en 2024, le HCR a besoin de 331,4 millions de dollars pour soutenir ses opérations dans le Sahel central (Burkina Faso, Mali et Niger) et pour répondre aux besoins urgents des populations déplacées de force. Cependant, fin février, ces besoins n’étaient financés qu’à 16%, menaçant la continuité des services vitaux.

Cheick B. CISSÉ

