Un nouveau coup dur pour les forces obscurantistes qui régnaient par la terreur dans le cercle de Macina, région de Ségou. Le nommé Amadou BOLLY, chef terroriste local du secteur de KOLONGO et plusieurs de ses compagnons ont été neutralisés le 27 janvier 2025 lors d’une opération de sécurisation et de stabilisation de la zone de Niaro, Nassambougou, Maninie, N’Djibala, Boki Were et Kononga. L’information a été donnée par l’état-major général de l’armée malienne qui souligne que ce chef terroriste était longtemps recherché par les forces armées maliennes. Pour cause, il s’est rendu responsable avec acolytes à plusieurs forfaitures, dont des assassinats, exactions et abus contre les populations.

L’opération qui a porté le coup fatal au malfaiteur et ses compagnons a été un succès. Puis qu’elle a également permis de mettre hors d’état de nuire les terroristes et la saisie de divers équipements militaires, notamment des matériels de fabrication d’Engins Explosifs Improvisés (EEI) et des céréales extorquées aux paysans de la zone et constituées de plusieurs sacs de riz.

Comme si cela ne suffisait pas, une patrouilles des FAMa a également récupéré dans une base des terroristes en fuite 87 sacs de riz non décortiqué et 42 sacs de mil dans la localité de Kalan-Gorola, non loin de Bewani, cercle de Niono. En début de semaine, l’armée malienne a annoncé la neutralisation de Abou Azimane, un autre redoutable terroriste, qui sévissait dans le « secteur d’Echell » au Nord de Niafinké dans la région de Tombouctou. La période qui marque le début de la saison sèche semble être à la défaveur des groupes armés terroristes qui se font facilement éliminer comme des mouches par les forces armées maliennes de plus en plus aguerries et déterminées à débarrasser le Mali de l’hydre du terrorisme.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

