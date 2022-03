Au Mali, l’armée a fait l’objet d’une nouvelle attaque meurtrière perpétrée par les groupes armés terroristes dans le cercle de Douentza dans la matinée de ce vendredi. Selon un communiqué signé par le ministre de l’administration territoriale, porte-parole du gouvernement, c’est vers 5 heures et demie que les forces armées du poste de sécurité de Mondoro, situé à la frontière burkinabé, ont vigoureusement réagi à une attaque. Les autorités annoncent que les opérations de ratissages des forces spéciales déployées sur la zone ont permis de retrouver et de neutraliser 47 terroristes dans la matinée. Le communiqué du gouvernement ajoute que les opérations de ratissages des forces maliennes se sont poursuivies dans l’après-midi du vendredi et qui ont permis de neutraliser 23 autres terroristes. Les militaires maliens ont également payé un lourd tribut car le communiqué fait état d’un bilan provisoire de 27 morts, 7 portés disparus et 33 blessés dont 27 cas graves directement évacués à sévaré pour une prise en charge médicale.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

