Mali : Attaque de Tinzawatène : La population de Tombouctou apporte son soutien aux FAMa

Le lundi 12 août 2024, la population de la Cité des 333 saints est sortie massivement dans la rue pour apporter son soutien et exprimer sa compassion à notre vaillante armée qui est en train de combattre les ennemis de la paix sur l’ensemble du territoire national .

Cette marque de bravoure et de détermination mérite les encouragements de tous les dignes fils du pays. La marche a commencé sur la dune de Sankoré en passant par la rue Kaleme, la Pharmacie populaire, la foire Yobou pour s’arrêter à la place de l’Indépendance. Dans cet endroit historique, les marcheurs ont été reçus par Mamadou Timbely, directeur de cabinet du gouverneur et de nombreux membres de l’administration, des Forces armées et de sécurité.

La porte-parole des marcheurs, Mme Haïdara Diahara Touré, a indiqué que cette manifestation patriotique a mobilisé toutes les forces vives de Tombouctou. «Tout le monde a répondu présent à la marche (jeunes, femmes, leaders d’opinion, personnes ressources). Nous suivons avec intérêt l’évolution de la situation à Tinzawatène dans la Région de Kidal. C’est avec stupéfaction que nous avons appris l’attaque lâche et barbare perpétrée contre les FAMa et leurs alliés russes au cours d’une patrouille dans cette zone frontale avec l’Algérie.

Les pertes en vies humaines ont endeuillé la nation entière. Aux autorités régionales et nationales, à l’ensemble du peuple malien et au peuple frère de la Russie, nous présentons nos condoléances les plus émues», a déclaré Mme Haïdara Diahara Touré.

La porte-parole des marcheurs a, au nom de l’ensemble des forces vives de Tombouctou, condamnée pour le soutien de l’État ukrainien aux groupes terroristes évoluant dans le Nord de notre pays. «Nous soutenons les autorités de la Transition dans leur décision de rompre toute coopération diplomatique avec l’Ukraine», at-elle exprimé, avant de réaffirmer le soutien sans faille des forces vives de Tombouctou aux FAMa, au gouvernement et particulièrement au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. En recevant la lettre de soutien, le directeur de cabinet du gouverneur a remercié et félicité les marcheurs pour leur démarche hautement patriotique. Mamadou Timbely a promis de transmettre la lettre à qui de droit.

Moulaye SAYAH /AMAP – Tombouctou

