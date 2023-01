Au Mali, des individus armés non identifiés ont perpétré des attaques contre les localités de Kasséla et Markakoungo. Les deux attaques ont eu lieu le lundi 02 janvier dans la soirée. A Marakakoungo, l’attaque a visé le poste des Sapeurs-pompiers. Tandis qu’a Kasséla, c’est le poste de péage et celui des Eaux et Forêts qui ont été les cibles des assaillants. Pour le moment, on ignore le bilan et les circonstances des deux attaques. Les autorités, quant à elles, n’ont pas encore réagi à ses deux attaques. Les localités de Kasséla et Markakoungo sont situées à une centaine de kilomètre de Bamako sur la route de Ségou. Les détails dans les heures qui suivent.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

