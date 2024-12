Mali : Le JNIM revendique l’enlèvement du Khalife général de la confrérie Tijaniyya, Amadou Hady Tall

Au Mali, l’identité des auteurs de l’enlèvement du Khalife général de la confrérie musulmane Tijaniyya, dans la région de Nioro du Sahel, Thierno Amadou Hady Tall, est désormais connue.

Dans un audio diffusé sur les réseaux sociaux, le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM), mouvement terroriste affilié à Al-Qaïda, a revendiqué cet enlèvement. Ce partisan de la pratique d’un islam modéré a été enlevé le 26 décembre 2024, alors qu’il revenait de la localité de Diabadiala.

Dans cet enregistrement, le groupe revendique l’acte, en invoquant une dimension politique hautement stratégique liée à ce rapt. Il dénonce le rapprochement du Khalife Amadou Hady Tall avec le gouvernement malien et son rejet des idéologies djihadistes. Toujours dans cet audio, le JNIM critique avec virulence le déploiement des forces étrangères au Mali et accuse les autorités actuelles de collusion avec des acteurs étrangers. Le groupe conditionne la libération du Khalife à une rupture de ses liens avec les autorités maliennes et à son ralliement à leur idéologie djihadiste.

Thierno Amadou Hady Tall, Khalife général de la Tijaniyya à Nioro du Sahel et successeur de son père, Thierno Hady Tall, décédé en 2007, est une figure religieuse influente. Il s’est fermement engagé aux côtés des autorités maliennes en faveur de la paix. Cet engagement, ainsi que ses multiples appels à la jeunesse pour qu’elle se détourne des groupes terroristes, ont fait de lui une cible privilégiée des extrémistes ces dernières années.

Le rapt, perpétré par ce mouvement terroriste affaibli récemment par les opérations de l’armée malienne, apparaît comme une tentative de dissuasion visant à contraindre les populations à adhérer à leur idéologie radicale. Ces actions violentes s’inscrivent dans une opposition aux figures religieuses modérées, dans le but d’intimider celles et ceux qui prônent un islam synonyme de paix et de réconciliation.

Depuis cet enlèvement, les forces de sécurité maliennes intensifient leurs opérations pour localiser et libérer le Khalife.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :