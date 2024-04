Mali : « L’un des grands chefs de DAESH, Abou Houzeifa dit Hugo, serait neutralisé par l’armée », selon Moussa Ag Acharatoumane

L’information a été publiée par le Secrétaire général du Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA), Moussa Ag Acharatoumane. Selon ce responsable de l’un des groupes armés basé à Ménaka, les Forces Armées Maliennes FAMa seraient parvenus à neutraliser Abou Houzeifa dit Hugo, membre influent du Groupe Etat Islamique dans le grand Sahara lors d’une opération terrestre.

« Les FAMAs viennent de neutraliser au cours d’une opération terrestre l’un des plus grands chefs de Daesh, le tristement célèbre Abou Houzeifa dit Hugo, ce jour dimanche 28 avril 2024,dans la zone d’Indelimane (Talataye, Gao) », a écrit le secrétaire général du MSA sur son compte X. Ce fin connaisseur du grand Sahara estime que Abou Houzeifa dit Hugo était le plus grand chef militaire de Daesh dans la zone des trois frontières. « Un des plus emblématiques leaders de cette nébuleuse », a –t-il insisté.

Poursuivant que « Abou Houzeifa dit Hugo est responsable de plusieurs attaques contre les populations maliennes et nigériennes ». Il est revenu sur la responsabilité que le terroriste a joué dans l’embuscade qui a coûté la vie à quatre éléments des forces spéciales américaines à Tongo Tongo au Niger en 2017. « C’est Abou Houzeifa dit Hugo qui dirigeait le commando qui a attaqué les forces spéciales américaines à Tongo Tongo au Niger en 2017 », a-t-il dit. Le 4 octobre 2017, un semblant d’attaque a attiré, les militaires américains engagés à la recherche d’Adnane Abou Walid al-Sahraoui, le chef de l’État islamique dans le Grand Sahara, dans un guet-apens hors du village Tongo-Tongo où une cinquantaine d’assaillants en véhicules et motos munis de kalachnikov et d’armes lourdes ont ouvert le feu.

Le bilan est lourd. Quatre soldats nigériens et trois américains ont été tués sur le champ. Le corps du quatrième soldat américain sera retrouvé 48 heures plus tard. Après la mort des militaires, les américains avaient promu 5 millions de dollars soit 3,5 milliards FCFA pour tout renseignement conduisant aux acteurs de cette attaque.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

