Mali : Lutte contre le terrorisme : Fin de course pour le tristement célèbre Hugo, un haut cadre de Daesh

Le criminel a été neutralisé par les Forces armées maliennes (FAMa) au cours d’une opération à Indelimane (Région de Gao). Depuis le choix stratégique assumé par les autorités de se tourner militairement vers la Russie, notre outil de défense ne cesse de gagner du terrain sur les terroristes.

À la mort d’Abou Houzeifa dit Hugo, un chef terroriste de Daesh (l’État islamique), parler de soulagement ne serait pas excessif au regard du traumatisme lié au terrorisme dans les différentes localités du pays. Mais au-delà de la symbolique de la neutralisation encore d’un chef terroriste par notre outil de défense, il y a la satisfaction de voir le nouveau contour pris par la lutte implacable contre les forces du mal.

En tout cas, les Forces armées maliennes (FAMa) continuent de marquer leur territoire en enchaînant des succès remarquables, mais surtout décisifs. En témoigne ce nouveau coup de masse que nos vaillants soldats ont asséné aux Groupes armés terroristes (GAT), dimanche dernier, avec l’élimination de l’un des plus grands chefs de Daesh, le tristement célèbre Abou Houzeifa dit Hugo. Cet important chef terroriste de nationalité étrangère a été neutralisé lors d’une opération de grande envergure dans le Liptako dans la zone d’Indelimane (Région de Gao), a annoncé hier l’État-major général des Armées.

« L’identification et les indices recueillis confirment la mort d’Abou Houzeifa dit Hugo, un terroriste étranger auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et d’attaques contre les Forces armées des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES ) et des forces étrangères», précise le haut commandement. Hugo était le plus grand chef militaire de Daesh dans la zone des trois frontières (Mali-Niger-Burkina Faso). Mais également, sans nul doute, l’un des plus emblématiques dirigeants de cette organisation obscurantiste. Il est responsable de plusieurs attaques contre les FAMa et les populations maliennes et nigériennes.

Ce chef terroriste avait dirigé le commando qui a attaqué les forces spéciales américaines à Tongo Tongo au Niger en 2017, ayant coûté la vie à plusieurs soldats américains. Suite à cet affront, le département d’état américain avait mis sa tête à prix pour cinq millions de dollars US (environ 3,4 milliards de Fcfa), mort ou vif. Par ailleurs, le 27 avril 2024, informe la même source, les FAMa ont intercepté un autre suspect terroriste de nationalité étrangère dans la Région de Tombouctou. L’État-major général des Armées salue cette prouesse des FAMa dans la conduite des opérations et rassure que la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes continuent.

Selon le magazine Info-gouv du 29 avril dernier, c’est avec une grande joie que le président des États-Unis d’Amérique, Joe Biden, a indiqué avoir informé que l’un des plus grands chefs de Daesh, le célèbre Abou Houzeïfa dit Higgo a été mis hors d’état de nuire par les FAMa. «Après vérification de l’information, le chef de l’État américain dit qu’il félicitera personnellement et impérativement le gouvernement malien», souligne la même source. Ce succès stratégique élevé des FAMa vient ainsi rallonger la liste des victoires contre la nébuleuse terroriste dans notre pays et plus généralement au Sahel.

Pour rappel, depuis le déclenchement de la montée en puissance des FAMa suite à la rectification de la trajectoire de la Transition, et caractérisé par la reconquête de Kidal le 14 novembre 2023 et le recouvrement de l’intégralité du territoire, les GAT ne savent plus où donner de la tête. à telle enseigne que les revers infligés aux ennemis de la paix occasionnant la mort et l’interpellation de plusieurs terroristes dont de nombreux chefs se multiplient.

Il s’agit, entre autres, d’Alkalifa Sawri, un redoutable criminel tué au cours d’une opération spéciale de précision (FAMa), déterminée le 19 avril 2024, entre Douetiré et Acharane dans la Région de Tombouctou. Quelques jours plus tôt (12 avril) un autre chef terroriste du secteur de Dongo dans la zone de Youwarou, Ali Sékou alias Diouraydi, avait été neutralisé, ainsi que plusieurs autres assaillants aux environs de Laounia dans la Région de Mopti. S’y ajoute le nommé Boura Lobbi, un autre chef originaire du village de Tana, qui a été mis hors de combat ainsi que plusieurs de ses gardes le 18 mars 2024 au cours d’un accrochage avec nos unités dans la forêt de Niabi dans la Région de Douentza.

Sans oublier Hamadjiré Ba, un responsable et son groupe terroriste qui ont également été neutralisés le 14 février dernier au Nord de Ndola à 6 km au Nord-est de Kolodougou-koro dans la Région de Ségou. Depuis plus de trois ans, sous la direction du colonel Assimi Goïta, le Mali s’est tourné militairement vers la Fédération de Russie en poussant ainsi l’ancienne puissance coloniale la France et ses partenaires occidentaux de longue date à la sortie. Ce choix stratégique assumé par les autorités de la Transition a permis aux FAMa de gagner du terrain sur les ennemis de la paix.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :