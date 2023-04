Mali: un groupe lié à Al-Qaïda revendique le meurtre du chef de cabinet de Goïta

Un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda* a revendiqué l’attaque qui a coûté la vie au chef de cabinet du colonel Assimi Goïta, a affirmé le SITE Intelligence Group.

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), lié à l’organisation terroriste Al-Qaïda*, a revendiqué l’attaque qui a coûté la vie, le 18 avril, près de la frontière mauritanienne, au chef de cabinet du Président de la transition au Mali.

Dans un communiqué authentifié par SITE, un organisme américain spécialisé dans la surveillance des organisations extrémistes, et relayé par des médias, le GSIM s’est dit responsable de l’embuscade meurtrière survenue près de la frontière mauritanienne, et a assuré avoir tué Oumar Traoré et deux militaires, et pris deux otages.

Le groupe a également affirmé avoir mené une autre attaque le 19 avril, tuant sept soldats dans une embuscade entre Sokolo et Farabougou, dans le centre du Mali. Il a indiqué que trois de ses combattants avaient été tués mercredi, selon SITE.

Mardi, la présidence malienne a annoncé la mort de quatre personnes dans une embuscade près de la localité de Nara, dans une région en proie aux attaques terroristes.

La délégation “des œuvres sociales du Président” était venue inspecter des forages de puits pour les populations locales à proximité de la ville de Nara, non loin de la forêt du Wagadou.

*Organisation terroriste interdite en Russie

Source: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :