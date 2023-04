Opération militaire de l’armée malienne courant mars : 168 terroristes neutralisés

Les Forces armées maliennes maintiennent leur dynamique offensive contre les Groupes armées terroristes (GAT). Le bilan des opérations militaires courant le mois de mars se présente comme suit : 168 terroristes neutralisés ; 91 interpellations ; 54 armes saisies ; 19 véhicules saisis ou détruits et 38 motos ; 13 Engins Explosifs Improvisés (EEI) ; 20 bases terroristes détruites. Du coté de l’armée, l’on déplore 10 morts et 15 blessés. Ces résultats ont été partagés avec la presse par les hauts responsables de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA). C’était à la faveur d’un point de presse tenue le lundi 3 avril 2023 au siège de ladite direction, en présence du DG, Colonel Souleymane Dembélé.

Dans ses explications, l’adjoint du DG de la DIRPA, Colonel Mariam Sagara, a présenté la situation sécuritaire du mois de mars 2023. A ses dires, elle a été marquée par des attaques contre les Forces armées maliennes (FAMA) en statique ou en mouvement (embuscades, tirs indirects et poses d’EEI). Ces attaques ont ciblé non seulement les Forces de défense et de sécurité, mais aussi les populations civiles. Elle se résume comme suit : cinq incidents EEI et douze attaques directes et indirectes. Selon la hiérarchie militaire, des actes de braquages et d’assassinats ont été moins marquants par rapport au mois de février.

Face aux hommes des médias, le Colonel Mariam Sagara a affirmé que durant le mois de mars, les FAMA ont mené 64 missions offensives, notamment 16 opérations aéroportées ; 32 missions de reconnaissances offensives et 16 missions de frappes aériennes. Les opérations aéroportées ont été exécutées dans différents secteurs, à savoir Bandiagara, Sévaré, Bankass, Ségou, Niono, Tenenkou, Diafarabé, Sofara et Djené. Par rapport aux opérations de reconnaissance offensives, elles ont été exécutées dans les secteurs de Sofara, Bandiagara, Sévaré, Niono, Ménaka, Ansogo, Douentza, Boni, Gossi, Djénné, Ténenkou, Diafarabé, Bankass, Mandiakoye, Boura et Kimparana. Quant aux frappes aériennes, elles ont été faites par 04 drones. Donnant le bilan de ces différentes actions militaires, le Colonel Mariam Sagara a annoncé la neutralisation de 168 terroristes ; 91 interpellations ; 54 armes saisies (02 PKM, 49 PM, 02 LRAC et 01 fusils de chasse) ; 19 véhicules saisis ou détruits et 38 motos ; 13 Engins Explosifs Improvisés (EEI) ; 20 bases terroristes détruites. Du coté de l’armée, l’on déplore 10 morts et 15 blessés. « Sur le terrain, les FAMA mènent des opérations pour la satisfaction des populations. Les drones de l’armée sont en action permanente. L’armée de l’air effectue des transports pour les populations civiles à plus de 3000 personnes, donc elle n’est pas là uniquement pour les frappes, mais elle mène des actions civilo-militaires. Avec les nouvelles acquisitions, nous avons les moyens de faire ce que nous voulons et de partir où nous voulons », a précisé le colonel Mariam Sagara.

Les opérations militaires au profit des populations ont permis de récupérer plus d’une centaine de bœufs dans la localité de Kaplo (Sévaré) et plus de vingt sacs de 100Kg de maïs des mains des terroristes dans la localité de Diakouri. L’on note aussi l’escorte de 150 véhicules par les FAMA, 184 vols d’appui feu, 119 vols de reconnaissance, 232 vols pour transport avec 3192 personnes et 117,443 tonnes de cargo courant le mois de mars.

La coopération militaire entre les pays frontaliers est une voie explorable pour freiner le terrorisme. C’est dans cet ordre d’idées que l’officier supérieur, Mariam Sagara, a déclaré que le Mali et le Burkina Faso mèneront des actions communes contre les sites et les sanctuaires des terroristes qui sont actuellement en position de faiblesse.

Soutenant que les actions militaires s’inscrivent dans le respect strict de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, le Directeur Général de la DIRPA a réitéré le respect strict des FAMA aux Droits de l’Homme (DH) et du Droit International Humanitaire (DIH). Par ailleurs, le Colonel Souleymane Dembélé a démenti l’information selon laquelle une vaste opération était menée par l’armée malienne en direction de Kidal la semaine dernière. « Des esprits malveillants sont en train de dire que l’armée mène une opération vers Kidal. On n’est pas dans cette dynamique, les autorités restent attachées à l’Accord pour la paix. L’armée malienne n’est pas en train de se réarmer pour reconquérir Kidal », a précisé le DG de la DIRPA.

Sidiki Adama Dembélé

Commentaires via Facebook :