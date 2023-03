Otage : Olivier Dubois recouvre la liberté après 711 jours de captivité

Le journaliste français, Olivier Dubois, est libre depuis lundi dernier (20 mars 2023). Notre confrère est ainsi resté aux mains des djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) d’Iyad Ag Ghali pendant 711 jours (il avait été enlevé à Gao le 8 avril 2021). Il est arrivé à Niamey (Niger) lundi dernier en compagnie de l’humanitaire américain, Jeffery Woodke qui était détenu par les djihadistes depuis 2016. La libération du dernier otage français recensé dans le monde a été célébrée par ses amis du Mali qui n’ont pas caché leur soulagement sur les réseaux sociaux.

Et comme d’habitude, rien n’a encore officiellement filtré sur les conditions de cette libération. Mais, selon des indiscrétions, le GSIM aurait touché entre 12 et 13 millions d’euros contre la libération d’Olivier Du Bois et de l’Américain. Dans une récente enquête, le «New York Times» avait évalué à 125 millions de dollars les revenus que la nébuleuse Al-Qaïda aurait tiré de rançons entre 2008 et 2014. Une manne financière payée en grande partie par la France et par des voisins européens… Et comme le dit si bien un observateur «la question du financement du terrorisme ne se pose plus» !

