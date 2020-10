Otages au Mali: la nervosité cède le pas à l’attente

Le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal a décliné tout commentaire “dans des heures et des jours qui peuvent être parfois cruciaux”.

Pressé par la famille de ne pas oublier Mme Pétronin et d’accepter de discuter avec les ravisseurs, les dirigeants français, à commencer par le président Emmanuel Macron, ont toujours dit travailler sans relâche, mais dans la discrétion.

Des responsables de haut niveau ont aussi exprimé leur opposition à toutes négociations avec les jihadistes.

Un haut responsable français s’exprimant sous le couvert de l’anonymat s’est dit “très dubitatif” devant la remise en liberté d’un nombre aussi important de prisonniers, laissant entendre que la France, engagée militairement au Sahel contre les jihadistes, n’avait pas été associée à la libération d’hommes dont l’identité n’a pas été divulguée mais dont l’affranchissement suscite beaucoup de questions quant à ses conséquences ultérieures.

– Violence continue –

Sophie Pétronin a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao (nord), où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d’aide à l’enfance.

Elle est apparue dans des vidéos diffusées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), alliance de groupes jihadistes affiliée à Al-Qaïda.

Soumaïla Cissé, deuxième à trois reprises de l’élection présidentielle, a été kidnappé le 25 mars dans la région de Tombouctou (nord-ouest). A défaut de preuve formelle, les soupçons pèsent sur le groupe d’Amadou Koufa, l’une des composantes du GSIM.

De nombreux Français et étrangers ont été enlevés ou tués depuis 2010 dans le Sahel par des groupes jihadistes ou des malfaiteurs cherchant à monnayer leurs prises auprès des jihadistes.

Le Mali est entraîné depuis les rébellions indépendantistes et jihadistes de 2012 dans une spirale de violence qui a fait des milliers de morts civils et militaires, malgré le déploiement de forces françaises et internationales, et s’est propagée au Burkina Faso et au Niger.

Cette violence s’est encore manifestée cette semaine: mort de trois militaires maliens dans une attaque menée par des individus non identifiés, enlèvement d’une vingtaine de villageois, également dans le centre du pays, et, au Burkina, assassinat de 25 civils par un groupe armé dans la nuit de dimanche à lundi.

Au moins huit autres otages occidentaux resteraient détenus au Sahel.

