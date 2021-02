Le Secours Islamique France (SIF) du Mali continue d’apporter son assistance aux Maliens vulnérables. Le dernier geste de taille en date de cette ONG humanitaire dans notre pays a été fait le 18 février 2021, à l’endroit de 398 ménages (soit 3184 personnes) déplacés internes les plus vulnérables, victimes des conflits multidimensionnels dans la Région de Mopti, lors du lancement de son projet d’urgence en faveur desdits ménages. Autre élément de taille dans ce soutien est que le fond a été financé sur budget propre du SIF à hauteur de 65 595 700 F.

Ce projet d’assistance à l’endroit des ménages les plus touchés à cause de la crise multidimensionnelle que connaît Mopti, selon la cellule de communication du SIF, est prévu pour une durée de 3 mois. A la cérémonie de lancement, indique la cellule de communication du SIF, ont pris part : Gaius Yotamaye, coordinateur programme multisectoriel du SIF, Alidji Bangna, le premier adjoint au préfet de Mopti, Sidi Ag Andagma, du Développement Social. L’objectif visé, selon SIF, est pour contribuer à réduire durablement l’insécurité alimentaire des populations les plus vulnérables, victimes des conflits multidimensionnels. 3184 personnes, soit 398 ménages de Koro (59 ménages), Bankass (140 ménages), Bandiagara (64 ménages) et Mopti (135 ménages) bénéficieront du projet. Comme prévu dans la stratégie, souligne la cellule de communication du SIF, les bénéficiaires seront contactés individuellement pour identifier le lieu de distribution des coupons et recevoir des informations sur leur valeur et les conditions d’échange avec des produits alimentaires. Chaque ménage, précise-t-elle, recevra du SIF 135.000 FCFA en 3 distributions de 45.000 F CFA chacune. « Vu son expérience sur d’autres projets, le SIF a acquis de l’expérience dans le domaine de la distribution alimentaire. Pour faciliter l’accès à l’aide alimentaire aux bénéficiaires et éviter d’éventuelles difficultés, les distributions se dérouleront comme suit : chaque bénéficiaire sera contacté pour lui indiquer un point de rendez-vous dans son quartier pour la remise du coupon. Les bénéficiaires munis de leurs coupons vont se présenter devant des agents SIF pour vérifier la conformité avec la liste des bénéficiaires. Après cette vérification, l’agent SIF envoie le bénéficiaire vers le commerçant et son équipe de distribution de denrées », précise la note. Et de poursuivre en ces termes : « A sa sortie, le bénéficiaire émarge sur une deuxième liste pour confirmer le retrait des denrées. Grâce aux coupons, ils ont la liberté de prendre les denrées alimentaires de qualité, de leur préférence, selon la valeur du coupon ». Le premier adjoint au préfet de Mopti, Alidji Bangna, a, au nom des autorités, exprimé sa joie et remercié le SIF pour le soutien inestimable qu’il apporte aux personnes en situation difficile et pour l’ensemble des actions posées à l’endroit des plus démunis. A Noter que depuis 2013, le SIF est présent au Mali. Avec le soutien de ses donateurs et bailleurs de fonds, il contribue à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la sous-alimentation chronique des personnes vulnérables à Bamako, Mopti et Ségou.

Hadama B. Fofana

