Situation sécuritaire : une quarantaine de terroristes neutralisés à San et Bandiagara

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé 21 terroristes après avoir déjoué une attaque « complexe » à Saye dans la région San, apprend-on par un communiqué mis en ligne par la Direction de l’Information et des Relations publiques des armées (ne DIRPA).

«L’état-major général des Armées informe l’opinion que les Forces armées maliennes ont repoussé une attaque terroriste complexe à Saye dans la Région de San, le 28 décembre 2024 à 05h40mn» peut-on y lire. La DIRPA détaille par la suite qu’au cours de l’opération, de violents combats ont opposé les terroristes en grand nombre aux unités FAMa qui les a mis en déroute.

Le bilan provisoire fait état de plus d’une vingtaine de terroristes neutralisés dont les corps ont été abandonnés. Des armes et munitions ainsi que des équipements de guerre (des mitrailleuses lourdes et des engins explosifs improvisés (EEI).) ont également été récupérés. Les FAMa ont perdu un soldat et enregistré deux blessés. Deux civils sont couchés, informe l’armée qui souligne que le ratissage se poursuit.

Dans un communiqué antérieur en date du 27 décembre, l’état major général des Armées informe que les FAMa ont neutralisé 17 terroristes et leurs moyens logistiques à l’Est de Ouro-Fero, dans la Région Bandiagara, suite à l’exploitation des renseignements .

Aboubacar TRAORE

