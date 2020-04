La chronique politique d’Olivier Haudet à rebrousse-poil, chaque mardi

Permettez Alexis Kalambry que pour cette première chronique, je m’en prenne à Manassa Danioko, la présidente de la Cour constitutionnelle du Mali qui ferme les portes de la salle des délibérations de son institution à la presse lors de la proclamation jeudi des résultats définitifs du premier tour des élections législatives.

Manassa Danioko au prétexte de la pandémie du Coronavirus “compte tenu des mesures prises le 17 mars par le Gouvernement à travers le Conseil supérieur de la défense nationale et dans le souci du respect du droit à la santé, la Cour précise cependant que l’accès à la salle d’audience sera limité aux seules personnalités invitées et aux médias d’État (ORTM et AMAP)”, écrit-elle dans un communiqué.

Manassa, la formulation même de “médias d’État” est une insulte aux confrères de l’office de radiodiffusion et de télévision du Mali et l’agence malienne de presse. Non Manassa, “médias d’État” c’était sous Modibo Kéita et Moussa Traoré. Vous avez jugé le dernier avec beaucoup d’aplomb lorsqu’il fut emporté par la révolution populaire de mars 1991 qui a institué la démocratie multipartite conduite et soutenue par la presse privée indépendante.

Calamity Manassa – ce n’est pas en référence à Calamity Jane, cette brave américaine qui s’habillait avec des vêtements d’homme et qui fut lave-vaisselle, cuisinière, serveuse, fille de salle de danse, infirmière, conductrice d’équipe de bœufs, militaire – vous avez souvent, dit le Professeur Bréhima Fomba, fait des “interprétations hasardeuses lamentables” dans une lettre ouverte suite à un coup de fil que vous lui aurez fait pour le sermonner parce qu’il critiquait, objectait est le bon mot, certaines de vos “vos jurisprudences calamiteuses qui défient les usages habituels de cette prestigieuse et respectable Cour constitutionnelle du Mali”.

L’ORTM et l’Amap se reconnaissent avec le qualificatif de médias publics plus que de médias d’État. Je ne sais si les directeurs de ces structures, qualifieront votre expression de “calamiteuse”, mais j’en suis sûr, Salif Sanogo et encore moins Bréma Touré, se voient travailler pour des “médias d’État” même Coronavirus, CoronaManassa, passait par là.

Olivier Haudet

