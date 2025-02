Sur invitation du Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, à la faveur l’ouverture des travaux de la 7e session ordinaire de la 6e mandature de l’institution, le Président du Conseil Economique et Social de la République de Grèce monsieur Ioannis PAÏDAS et le Secrétaire général de l’Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires ont séjourné dans notre pays du 2 au 5 février 2025. Les deux personnalités ont été reçues en audience par le Président de la Transition, Son Excellence, le Général d’Armée, Assimi GOïTA, le mardi 4 février, au Palais de Koulouba.

Avec le Président de la Transition, les échanges ont porté sur les liens de coopération et de partenariat entre le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel du Mali et le Conseil Economique et Social de la Grèce. Un large tour d’horizon des questions internationales, notamment le changement de paradigme politique opéré par les autorités de la Transition du Mali, a été effectué.

Prenant la parole, le Président du CESEC du Mali, monsieur Yacouba KATILE, a indiqué que la vision politique du Président du CES de Grèce cadre parfaitement avec le changement voire l’orientation en cours dans notre Mali. Ce qui prouve à suffisance selon lui, que notre pays n’est pas isolé. « J’ai été sensible au discours tenu par le Président du CES de Grèce lors de la Conférence internationale sur la Démographie – Migration – Marché du Travail, à Athènes du 2 au 3 décembre 2024, où il prit des positions courageuses », a expliqué le Président du CESEC du Mali. Quant à monsieur Ioannis PAÎDAS, le Président du CES grec, il a tenu à féliciter le Président de la Transition pour son leadership et sa clairvoyance. Il s’est dit convaincu que l’Afrique ne doit rien à l’Europe, mais plutôt l’inverse. Il a affirmé que l’Europe n’a pas une voix unique concernant l’Afrique. L’orateur a souhaité l’établissement de liens de coopération bilatérale entre la Grèce et le Mali. « Nous connaissons Yacouba KATILE pour avoir travaillé avec lui. C’est un représentant important pour le Mali. Je suis admiratif de son positionnement stratégique et de ses idées qui dépassent les frontières africaines. C’est grâce à sa personnalité et mon estime pour le peuple malien que nous avons signé un protocole de coopération et de partenariat entre nos deux Institutions », a rappelé le patron du CES grec. Le Secrétaire général de l’AICESIS, monsieur Apostols XYRAFIS a indiqué que son organisation regroupe des Institutions de 72 pays dont le Mali, réparties entre quatre continents que sont : Afrique, Amérique latine et Caraïbe, Asie et Europe. Il a ajouté que le CESEC du Mali est membre du Conseil d’Administration de l’AICESIS et en constitue un pilier important.

En retour, le Président de la Transition, le Général d’Armée Son Excellence Assimi GOÏTA, a indiqué que les Conseils Économiques et Sociaux constituent un levier important et incontournable. Ils permettent aux pays de mieux cerner tous les problèmes des populations , à travers les rapports destinés aux autorités.

Baba Bourahima CISSE

CCOM CESEC

Commentaires via Facebook :