Démarrée lundi, la 4e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil Économique, Social, Environnement et Culturel (CESEC) a pris fin vendredi au siège de l’institution à Koulouba. Consacrée à la relecture partielle des membres du bureau,elle a coïncidé avec l’adoption par le gouvernement en conseil des ministres du projet de la nouvelle loi organique sur le CESEC.

L’adoption de cette nouvelle loi organique apporte des innovations majeures qui vont transformer l’institution. “Parmi celles-ci, l’extension de nos compétences aux questions environnementales”, a précisé Yacouba Katilé, président du CESEC. A l’en croire, les membres de l’institution, désormais appelés Conseillers de la République, sont appelés à jouer un rôle central dans la protection et la gestion de l’environnement. “Cette responsabilité est cruciale, car l’avenir de notre planète et le bien-être de nos populations en dépendent” a souligné le président du CESEC.

En tant que Conseillers de la République, les membres du Conseil ont le devoir de conseiller et d’éclairer les pouvoirs publics sur les grandes orientations économiques, sociales, environnementales et culturelles du Mali. Aussi, la nouvelle loi institue également la procédure de destitution du président du CESEC. “Cette procédure garantit que le président, en tant que chef de l’institution, agisse toujours dans l’intérêt commun et avec la plus haute intégrité”, a commenté le président Katilé. Autre innovation, le nombre de Conseillers de la République passe de 58 à 63. Ce qui constitue une avancée significative. “Il est essentiel en effet que les voix de toutes les catégories soient entendues et prises en compte dans nos délibérations” a poursuivi Yacouba Katilé.

Il faut noter que le renouvellement du bureau ne touche pas le président de l’institution. Yacouba Katilé reste toujours président du CESEC jusqu’à la fin de son mandat et dirige un bureau de huit membres. Les autres membres sont élus pour un an. Hamadoun Bah, président s’y SYNABEF fait son entrée dans le bureau en qualité de Premier secrétaire et Moustapha Guitteye, secrétaire général du SNEC, devient président de la Commission de l’éducation, de la culture et de la communication.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

