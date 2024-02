Consacrée à la « Souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali : défis et perspectives pour un développement résilient », la 5e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) a pris fin, lundi, au siège de l’institution. C’était sous l’égide de son président, Yacouba Katilé.

Au cours de cette 5e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) consacrée la « Souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali : défis et perspectives pour un développement résilient », 14 sous-thèmes ont été passés au peigne fin en plénière et de façon plus approfondie au sein des cinq commissions de travail. Et ce, sous l’éclairage avisé des experts venus des services techniques de l’Etat, de l’académie des Sciences du Mali et d’autres intervenants dont le Conseil national du Patronat (CNPM).

C’est un thème d’actualité qui cadre parfaitement avec la vision des autorités, a rappelé le président du CESEC. Yacouba Katilé a indiqué que les deux semaines de conclave avec les acteurs clés de la chaîne de valeur de l’agro-sylvo–pastorale ont permis au Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de mettre le curseur sur les différentes contraintes exogènes et endogènes de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle.

A l’issue des travaux qui se sont déroulés du 05 au 19 février, plusieurs résolutions ont été adoptées par les conseillers de la République. Parmi lesquelles on peut citer : Une augmentation des investissements dans l’agriculture durable et la protection alimentaire locale, afin de renforcer la résilience des systèmes nutritionnels, alimentaires face au changement climatique et les crises économiques ; Une meilleure protection des droits des petits agriculteurs et des communautés rurales, y compris le droit à la terre, à l’eau et aux semences ainsi que le droit de participer aux processus de décisions relatives aux populations agricoles.

ueDes recommandations comme la relecture de la loi d’orientation agricole adoptée en 2006, la mise à la disposition et à temps des intrants agricoles subventionnés (au plus tard le 1er mai de chaque année), la militarisation des eaux et forêts, l’intégration des diplômés du CFPF de N’Tabacoro à la fonction publique et la prise des mesures incitatives à l’installation des unités industrielles de transformation ont été formulées.

Il faut rappeler que la cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samaké, du président de la CNDH, Aguibou Bouaré, et de plusieurs autres personnalités du pays.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

