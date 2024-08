AES : La force conjointe est opérationnelle (Ministre)

Les membres de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), le Burkina Faso, le Mali et le Niger l’avaient annoncé, en mars 2023. Ils viennent d’officialiser la création d’une force militaire conjointe pour lutter contre les groupes armés terroristes.

La force conjointe de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) est opérationnelle, a révélé le ministre burkinabè de la Défense, dans un entretien accordé au média russe Sputnik Afrique.

« On a déjà mis en place la force conjointe. Et dès qu’il y a une attaque chez l’un ou chez l’autre, on peut intervenir », a déclaré le général Kassoum Coulibaly.

Il a indiqué « un soldat ou une unité de l’armée burkinabè peut se retrouver au Mali ou au Niger sans vraiment de formalités ».

« On communique, on coopère avec des officiers de liaison qui sont là et ça marche », a expliqué à Sputnik Afrique Kassoum Coulibaly.

« Défendre la sécurité, c’est faire en sorte que l’AES travaille sans frontières », a souligné le ministre burkinabè de la Défense.

Fin juillet, les forces burkinabè avaient appuyé le Mali pour une opération dans la zone de Tinzaouatène, dans le nord du pays en réponse à une attaque des rebelles du Cadre stratégique permanent pour la Défense du peuple de l’Azawad (CSP-DPA) et du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM).

