Afrique du Sud: Manifestations contre les coupures d’électricité

Gravement endettée, l’entreprise publique Eskom qui produit 90% de l’électricité du pays se débat avec des centrales vieillissantes et mal entretenues, régulièrement en panne. Pour pallier le manque, la population de 60 millions d’habitants et les entreprises sont soumises à des délestages programmés. La durée de ces coupures a atteint des records depuis l’année dernière, pouvant aller jusqu’à plus de 11 heures par jour.

Le pays est actuellement aux stades 3 et 4 des délestages sur une échelle pouvant aller jusqu’à 8, ce dernier stade prévoyant plus de 13 heures de coupure par jour. Les coupures affectent la vie de tous les jours, explique à l’AFP Marino Hughes, 22 ans, étudiant: «On doit charger nos téléphones à certaines heures. On doit cuisiner à certaines heures. On ne devrait pas avoir à vivre de cette façon en Afrique du Sud».