Le repositionnement et le renforcement de la présence militaire de l’OTAN, de l’UE et des États-Unis en Afrique de l’Ouest passent aussi par la République islamique de Mauritanie. À l’occasion de la visite d’une délégation de représentants de l’OTAN pour le renforcement des capacités de défense (DCB) dans la capitale Nouakchott (1er-6 décembre 2024), l’alliance militaire de l’Atlantique Nord a remis un nombre indéterminé d’équipements de guerre (notamment des systèmes de télécommunication et de « défense » contre les missiles balistiques et des équipements médicaux) aux unités spéciales des forces armées mauritaniennes.

« Notre aide renforce les capacités de défense et de sécurité de la Mauritanie et la mise en œuvre d’initiatives clés à l’appui des forces d’opérations spéciales (SOF), dans les domaines de la sécurité maritime, du renseignement, de la transition des carrières militaires, des activités de formation, ainsi que pour relever les défis posés par les armes légères et de petit calibre », explique le service de presse de l’OTAN. « En fournissant des ressources et des compétences essentielles et en participant à des dialogues de haut niveau, l’OTAN continue d’aider la Mauritanie à se doter de capacités plus solides et plus résistantes, essentielles au maintien de la stabilité et de la sécurité régionales.

À Nouakchott, la délégation de l’OTAN chargée du renforcement des capacités de défense a rencontré le ministre de la Défense, M. Ould Sidi Hanana, et le commandant des forces spéciales, le général El Mokhtar Mennyto, afin de discuter des mesures à prendre pour renforcer les forces armées et l’appareil de sécurité et « garantir la poursuite du soutien et de la coopération entre l’OTAN et la Mauritanie ». (1)

A l’occasion de la mission des « experts » du NDCB, un exercice a été organisé dans les eaux mauritaniennes auquel ont participé les unités de guerre de la République islamique et le patrouilleur hauturier « NRP Viana do Castelo » de la marine portugaise, dépêché à Nouakchott pour l’occasion.

La coopération entre l’OTAN et la Mauritanie a débuté dans la seconde moitié des années 1990. La République est l’un des plus anciens partenaires de l’Alliance : elle est membre du « Dialogue méditerranéen » depuis sa création (décembre 1994). Il s’agit d’un forum de confrontation et de coopération politico-militaire que l’OTAN a mis en place pour « contribuer à la sécurité et à la stabilité » dans la région méditerranéenne et en Afrique du Nord, et pour « promouvoir les bonnes relations et la compréhension avec les pays partenaires et alliés » (actuellement, outre la Mauritanie, l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, Israël, le Maroc et la Tunisie en sont également membres).

Depuis 2013, la Mauritanie fait partie des bénéficiaires du Programme d’amélioration de la formation militaire, grâce auquel l’OTAN fournit des outils « sur mesure » aux pays partenaires pour développer et réformer les institutions chargées de l’éducation et de la formation de leur personnel. Lors du sommet de l’OTAN tenu à Madrid en 2022, les chefs d’État et de gouvernement de l’Alliance ont ratifié l’inclusion de la Mauritanie parmi les pays bénéficiaires des paquets d’aide au titre du renforcement des capacités de défense et de sécurité, l’initiative visant à soutenir les forces armées des pays partenaires pour « répondre aux différents défis de sécurité régionale ». Grâce à l’aide au renforcement des capacités de défense et de sécurité, l’OTAN forme les forces armées mauritaniennes afin d’améliorer leurs normes opérationnelles, notamment en vue de leur participation à des missions extranationales. (2)

Les deux dernières années ont été marquées par l’intensification des rencontres et des relations entre les responsables militaires mauritaniens et l’OTAN. Le 26 juin 2023, le commandant de l’Académie inter-forces de Nouakchott, le général Dah Sidi Mohamed El Agheb, a été invité au siège de l’OTAN à Bruxelles. « La région du Sahel est le théâtre de défis complexes et interconnectés », a déclaré le secrétaire général délégué de l’OTAN pour les opérations, M. Thomas Goffus, à l’issue de la réunion avec M. El Agheb. « La détérioration de la situation au Sahel est importante pour la sécurité de l’OTAN et la Mauritanie, notre partenaire important, joue un rôle clé dans la région. (3)

Du 1er au 3 mai 2024, le chef du Comité militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer, a effectué une visite en Mauritanie où il a rencontré, entre autres, le président (ancien chef d’état-major), le général Mohamd Ould Ghazouani, la ministre de la Défense, Hanena Ould Sidi, et le commandant des forces aériennes, le général Ould Cheikh Ould Boyda.

« L’amiral Rob Bauer a eu l’occasion de visiter le commandement du deuxième bataillon des forces spéciales nationales mauritaniennes », rapporte le service de presse de l’OTAN. « Le chef du Comité militaire de l’OTAN a discuté avec les responsables des forces armées locales de l’approche adoptée par le pays pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, deux menaces interdépendantes auxquelles sont également confrontés les pays alliés. L’Alliance adopte une approche globale face à ces menaces et collabore plus étroitement avec ses partenaires dans le monde entier ». (4)

Pour réaffirmer l’importance du lien politico-militaire OTAN-Mauritanie, le secrétaire adjoint en exercice de l’Alliance, Mircea Geoană, a rencontré la ministre de la Défense de la République islamique, Hanana Ould Sidi, à Bruxelles le 28 mai 2024. « La Mauritanie est un partenaire très apprécié et l’OTAN est déterminée à renforcer encore ce partenariat et à accroître les capacités de ses forces armées dans la lutte contre le terrorisme », a assuré Mircea Geoană. (5)

Comme preuve du rôle stratégique assumé par la Mauritanie dans les campagnes occidentales de lutte contre le « terrorisme “ et ” l’extrémisme violent “ djihadiste, il convient de noter, en particulier, que Nouakchott a été choisie comme siège du Secrétariat général exécutif et du Collège de défense du Sahel du ” G5S », l’organisation politico-militaire régionale fondée en 2014 par cinq États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), mais qui, après le retrait unilatéral du Mali il y a deux ans, est de facto un « G4S ». Des consultants et des experts de l’OTAN et des forces armées américaines assistent périodiquement aux sommets et aux activités de formation organisés par l’institution des pays du Sahel.

Le commandement général des forces armées étasuniennes pour le continent africain (US Africom) accorde également une attention particulière aux forces armées de l’État ouest-africain. Du 22 au 24 octobre 2023, le commandant en chef de US Africom, le Marine Corps General Michael Langley, s’est rendu en Mauritanie pour « renforcer la collaboration en matière de défense » et rencontrer les responsables politiques et militaires mauritaniens ainsi que les diplomates de l’ambassade des États-Unis.

« Le quartier général de US Africom et la Mauritanie continuent de travailler ensemble pour lutter contre l’extrémisme violent qui étend son influence pour déstabiliser la région du Sahel, ainsi que pour garantir une région plus sûre et plus pacifique », a déclaré le général Langley. « Les relations entre nos deux pays servent à protéger les communautés et à favoriser la stabilité et les opportunités économiques pour tous les Mauritaniens (…) Les programmes de collaboration ont renforcé la capacité de la Mauritanie à protéger ses frontières et à promouvoir le développement économique et le libre-échange ».

Lors de sa rencontre avec le chef d’État des forces armées de Nouakchott, le général Moctar Bollé Chabane, le commandant de l’US Africom a assuré que les États-Unis étaient prêts à accroître les exercices et les entraînements conjoints (la Mauritanie participe déjà aux jeux de guerre étasuniens « traditionnels » sur le continent, tels que Flintlock et Phoenix Express, et a également accueilli l’édition 2020 de Flintlock). Les États-Unis se sont également déclarés prêts à augmenter le nombre d’officiers mauritaniens à « former » dans leurs académies et écoles militaires. (6)

La Commission européenne a également fourni une aide militaire importante. Fin 2022, dans le cadre de la Facilité européenne de paix (FEP) visant à « consolider les interventions de l’UE pour prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale », Bruxelles a alloué un financement de 12 millions d’euros à la Mauritanie pour la formation militaire et la fourniture de systèmes d’armes (navires légers, équipements de protection individuelle et équipements médicaux). Plus précisément, la priorité a été donnée à « l’amélioration des capacités militaires » de deux bataillons déployés aux frontières avec le Mali, le Sahara occidental et l’Algérie. (7)

Toujours en 2022, l’armée de l’air mauritanienne a reçu des avions biplaces G1 SPYL-XL « Aviation » de fabrication française pour la formation des pilotes et les missions de liaison. Ces appareils, qui ont une autonomie de vol de 10 heures, ont été achetés par l’intermédiaire de l’Institut français pour la gestion de la sécurité internationale (THEMIIS) dans le cadre du Projet d’appui à la sécurité et au développement de la Mauritanie (PADSM), financé par l’UE. (8)

Cette année, la Commission européenne a renforcé son partenariat avec les autorités de Nouakchott dans la lutte contre la migration, sous prétexte du « rôle croissant de transit » assumé par la Mauritanie sur les routes entre l’Afrique subsaharienne et les îles Canaries (Espagne). Bruxelles vise notamment à accroître les capacités d’intervention des forces de sécurité et militaires mauritaniennes dans la « gestion » des frontières. Fin février 2024, à l’occasion de la visite en Mauritanie de la présidente de l’UE Ursula von der Leyen et du premier ministre espagnol Pedro Sánchez, un « accord migratoire » a été signé, allouant 210 millions d’euros au pays africain.

Toujours pour soutenir les opérations de lutte contre l’immigration clandestine dans la région du Sahel, la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, et le ministre mauritanien de l’intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ont signé en mars une « déclaration commune » pour lancer officiellement le partenariat migratoire entre l’UE et la Mauritanie. (9)

Source: https://www.legrandsoir.info/