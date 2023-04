Afrique-Russie dans l’industrie spatiale: un chercheur russe nomme les domaines prometteurs

L’Afrique a besoin de satellites qui lui permettront efficacement de surveiller divers risques, notamment les incendies, la désertification, les conditions épidémiologiques et la migration des animaux de troupeaux qui peuvent être porteurs de maladies dangereuses, a déclaré ce 12 avril à Sputnik Ivan Lochkarev, chercheur au Centre d’études sur le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Institut d’État de Moscou des relations internationales (MGIMO).

L’Union africaine (UA) a adopté un programme de développement pacifique de l’espace dès 2015. Le but est de créer une industrie spatiale africaine compétitive et capable de répondre aux besoins du continent. Mais un manque de fonds a freiné la réalisation du projet spatial africain “qui n’arrive pas à exploiter de gros satellites”, note le chercheur.

1. Collaborer au sein des organisations internationales en vue d’interdire le déploiement d’armes conventionnelles dans l’espace.

“La Russie et les pays d’Afrique promeuvent la norme sur le non-déploiement d’armes conventionnelles dans l’espace extra-atmosphérique dans le cadre de l’Onu et du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA)”, rappelle M.Lochkarev.

2. Créer et produire ensemble des satellites de télédétection

Cependant, “il existe déjà plusieurs entreprises en Afrique du Sud qui peuvent utiliser GLONASS [système russe de navigation par satellite] pour surveiller la surface de la Terre et détecter d’importants changements géologiques et autres, ce qui permet de prendre des décisions plus efficaces en matière de développement urbain”, explique M.Lochkarev.

L’Internet par satellite “peut devenir un concurrent important à l’Internet fourni par les câbles sous-marins et terrestres et fournir une couverture plus large et, surtout, plus stable des différentes parties du continent”, estime le chercheur.