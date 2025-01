Beijing, 2 décembre (Xinhua) — Le principe d’une seule Chine est le fondement politique et une condition préalable importante des relations bilatérales de la Chine avec d’autres pays, sans aucune marge de négociation ou de compromis, a déclaré lundi Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Lin s’est ainsi exprimé lorsqu’il a été invité à commenter les propos du ministre paraguayen des Affaires étrangères Ruben Ramirez Lezcano selon lesquels le Paraguay est ouvert à l’établissement des relations diplomatiques, consulaires et commerciales avec la partie continentale de la Chine sans condition, mais n’acceptera aucune condition préalable qui entraînera la rupture de ses relations diplomatiques avec Taiwan.

Selon le porte-parole, le principe d’une seule Chine est une norme fondamentale universellement reconnue et acceptée dans les relations internationales, et il constitue également le fondement politique et une condition préalable importante pour les relations bilatérales de la Chine avec d’autres pays.

Le principe d’une seule Chine concerne la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine, et il n’y a pas de marge de négociation ou de compromis, a-t-il ajouté.

“Le Paraguay doit avoir une compréhension précise et complète du principe d’une seule Chine, reconnaître la tendance historique dès que possible, se ranger du côté de la grande majorité des pays du monde ainsi que de l’équité et de la justice internationales, et faire un choix qui s’aligne vraiment sur les intérêts fondamentaux et à long terme de son propre peuple”, a souligné M. Lin.

Xinhua

