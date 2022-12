Bill Gates a déclaré qu’après son récent divorce et la découverte qu’il va devenir grand-père pour la première fois, il a réalisé à quel point être l’un des hommes les plus riches de la planète est sans importance s’il ne peut pas utiliser cet argent pour améliorer le monde.

Le fondateur de Microsoft a partagé ses réflexions annuelles de fin d’année sur son blog Gates Notes. Dans un billet intitulé « L’avenir que nos petits-enfants méritent », le multimilliardaire a fait le point sur la Fondation Gates ainsi que sur sa vie personnelle et son divorce en 2021 avec son ex-femme Melinda Gates : « J’ai eu 67 ans en octobre. J’ai du mal à croire que j’ai cet âge – en Amérique, la plupart des gens de mon âge sont à la retraite ! » Il poursuit : « Bien que je ne me soucie pas de mon rang sur la liste des personnes les plus riches du monde, je sais qu’au fur et à mesure que je réussirai à donner, je descendrai et finirai par ne plus figurer sur la liste. »

« Je deviendrai grand-père l’année prochaine »

Le quatrième homme le plus riche du monde a poursuivi en expliquant qu’il a « toujours considéré la philanthropie comme un moyen de contribuer à réduire les terribles inégalités que je vois dans le monde ». Après avoir appris, à l’occasion de Thanksgiving, que sa fille aînée Jennifer attendait son premier enfant avec son mari Nayel Nassar, ses efforts caritatifs ont désormais une toute nouvelle signification. « J’ai commencé à regarder le monde à travers un nouveau prisme récemment, lorsque ma fille aînée m’a annoncé la nouvelle incroyable que je deviendrai grand-père l’année prochaine, a-t-il écrit. Le simple fait de taper cette phrase, “Je deviendrai grand-père l’année prochaine” m’émeut. Et cette pensée donne une nouvelle dimension à mon travail. Quand je pense au monde dans lequel mon petit-enfant va naître, je suis plus inspiré que jamais d’aider les enfants et les petits-enfants de chacun à avoir une chance de survivre et de s’épanouir. »

Bill Gates a ensuite fait le point sur ses projets avec la Fondation Gates, ses initiatives en matière de climat et d’énergie propre avec Breakthrough Energy, ainsi que son financement de la recherche sur la maladie d’Alzheimer et le sida. Parmi les problèmes mondiaux sur lesquels travaille sa fondation, figurent la réduction du taux de mortalité infantile, l’aide aux pays pour se préparer aux futures pandémies et à la crise climatique, l’éradication de la polio et l’utilisation de la technologie de l’intelligence artificielle pour aider les mères et les bébés dans les pays sous-développés. Le ton du message du milliardaire est ensuite devenu de plus en plus personnel : « Avec la pandémie, la guerre en Ukraine et le ralentissement de l’économie, les trois dernières années ont été parmi les plus difficiles de mémoire récente. Tout le monde dans le monde a subi des pertes pendant cette période, qu’il s’agisse d’êtres chers, de sécurité financière ou de mode de vie. En raison de ma position, je suis protégé de bon nombre de ces difficultés. Mais j’ai moi aussi connu des moments difficiles au cours des dernières années, notamment la mort de mon père et la fin de mon mariage. Alors que je réfléchis au passé et que je me projette dans l’année prochaine, je suis reconnaissant envers les personnes de ma vie qui me soutiennent dans les moments difficiles. Elles me rappellent ce qui est important et m’incitent à devenir un meilleur père et un meilleur ami. Être riche rend ma vie beaucoup plus confortable, mais pas plus épanouissante. Pour cela, j’ai besoin de ma famille, de mes amis et d’un travail qui me permet de travailler sur des choses importantes. Je suis reconnaissant d’avoir les trois. »

Source: https://www.vanityfair.fr/

