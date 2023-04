Ce pays considéré comme une réelle locomotive de croissance pour l’Afrique de l’Ouest selon AGR

À l’origine, les analystes relèvent 3 principaux leviers. Il s’agit, dans un premier temps, de la poursuite du développement des industries agroalimentaire et construction, tout autant que les secteurs des télécoms et les transports, notent-ils, relevant par ailleurs que le secteur agricole, bien qu’il pèse 20% de l’économie et représente près de 50% de la main d’œuvre, n’assure qu’une croissance timide en raison du manque de productivité et d’exposition aux aléas climatiques.