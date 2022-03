“La paix a beaucoup plus de valeur que les diamants, les accords (économiques) avec la Russie, les bateaux russes dans les ports, le pétrole et le gaz russes”, a lancé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d’une allocution par visioconférence à la Chambre des représentants.

Il a répété ses demandes d’instaurer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de son pays et de faire rentrer l’Ukraine dans l’Union européenne. “Les défenseurs de Marioupol combattent pour la sécurité de toutes les villes d’Europe. Ici, on lutte contre la tyrannie qui veut diviser l’Europe et tout ce qui nous unit. Mais il y a ceux pour qui les diamants russes, parfois vendus à Anvers, sont plus importants, pour qui accepter les revenus des bateaux russes dans les ports est plus important que notre lutte”, a-t-il critiqué.