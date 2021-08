Célébration des 75 ans d’Indépendance de l’Inde : Anjani Kumar promet de renforcer la coopération bilatérale entre l’Inde et le Mali

La République Populaire de l’Inde a célébré, le 15 août 2021, les 75 ans de son accession à l’Indépendance. Les communautés Indiennes du Mali et de la Mauritanie, avec à leur tête, son excellence Anjani Kumar, Ambassadeur de l’Inde au Mali et en Mauritanie résidant à Bamako, ont célébré, au sein de la maison de l’Inde à Badalabougou (Bamako), avec leurs amis maliens et d’autres nationalités, l’évènement. La cérémonie a commencé par la montée des couleurs, suivie de l’exécution de l’hymne nationale de l’Inde, avant la lecture du discours du premier ministre indien par son excellence Anjani Kumar à la communauté indienne du Mali et de la Mauritanie.

Selon Anjani Kumar, ces 75 ans d’indépendance marquent une étape très capitale dans l’histoire de l’Inde qui est un grand pays de civilisation. Pour ces 75 ans de notre accession à la souveraineté, indique Anjani Kumar, nous plaçons cette indépendance sous le signe de la liberté. Et nous allons commencer les festivités aujourd’hui, promet Anjani Kumar jusqu’en août 2022. C’est donc une occasion de fêter, dit l’ambassadeur, non seulement l’indépendance de l’Inde, mais essayer de renforcer davantage la coopération entre l’Inde et le Mali de même que l’amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. Selon Anjani Kumar, la coopération entre l’Inde et le Mali date des indépendances de nos deux pays respectifs. Depuis ce temps jusqu’à nos jours, souligne Anjani Kuamr, la coopération s’est développée. Cette coopération, a fait savoir son excellence Anjani Kumar, c’est dans beaucoup de domaines différents. Par exemple, martèle Anjani Kumar, il y a un projet de transport et d’électricité. Il y a également dans le domaine du solaire, ajoute Anjani Kumar, beaucoup de choses qui sont en train d’être faites. Il y a encore, poursuit l’Ambassadeur, le volet du partenariat au développement, la formation. Parmi ces volets de formations, a fait avoir Anjani Kumar, il y a les bourses d’études que l’Inde octroie au Mali. Il y a aussi, révèle Anjani Kumar, un projet télé éducation qui va permettre de former des jeunes maliens sur place. M

ais en même temps, appuie Anjani Kumar, il y a la communauté indienne présente au Mali qui fait beaucoup de choses dans les domaines économique et commercial. Cela permet, note Anjani Kumar, à cette coopération Mali/Inde de mieux se porter. «Cette communauté est en train de travailler avec les Maliens pour permettre de faire avancer les choses », a indiqué son excellence Anjani Kumar. Pour faire connaître les projets ou réalisations faits par l’Inde à l’endroit des populations maliennes, Anjani Kumar a promis d’intensifier la communication sur leurs actions. « Nous sommes dans une ère de technologie et de communication. La communication joue donc un rôle important, capital aujourd’hui.

Dans ce domaine, nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Nous avons déjà mené des actions qui ont consisté à aller voir des doyens, des recteurs d’universités, des étudiants.

En plus de ça, il y a des artistes maliens qui sont célèbres, très connus à qui nous avons rendu visite comme Babani Koné, Vieux Farka Touré, Sidiki Diabaté. Il ya aussi les comptes facebook, tweeter de l’Ambassade sur lesquels nous mettons énormément d’informations pour tout le monde. Il y a également des échanges d’e-mails entre nous et d’autres personnes. Il y a aussi des articles de presse que nous faisons publier de temps en temps dans les journaux, radios, télés. Mais nous allons essayer d’améliorer tout cela », a promis son excellence Anjani Kumar. Comme perspectives, Anjani Kumar a réaffirmé la volonté du gouvernement et du peuple indiens de renforcer son axe de coopération avec le Mali.

Hadama B. Fofana

