Séance de travail consacrée à la problématique de l’Eau.

Le communiqué du Cabinet Royal rendu public, le mardi 16 janvier 2024, afférent à la séance de travail présidée par SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, que Dieu L’assiste consacrée à la problématique de l’Eau.

La problématique de l’Eau est une question stratégique bénéficiant d’un suivi constant et de la Haute Sollicitude du Souverain, particulièrement dans ce contexte marqué par un déficit notable en termes de précipitations et une très forte pression sur les ressources hydriques à travers les régions du Royaume.

Cette séance de travail vient s’ajouter à plusieurs autres actions déjà engagées suite aux Hautes Orientations Royales, notamment dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation 2020-2027. C’est le cas, en particulier, de la réalisation de l’interconnexion des bassins de Sebou et Bouregreg et de la mise en service des stations de dessalement d’Agadir et de Safi/Jorf Lasfar.

