Contre le néo-colonialisme, avec les peuples africains contre Macron

Avec les peuples africains, contre Macron ! « On a oublié de nous dire merci » (Emmanuel Macron) « Le temps béni des colonies » (Michel Sardou) Une fois de plus, Emmanuel Macron, Président de la République française de son état provisoire, vient de se distinguer. Non pour avoir, une fois encore, violé la démocratie. Non pour avoir soutenu et soutenir le génocide des Palestiniens. Non pour avoir insulté les habitants de Mayotte qui ont tout perdu lors du cyclone. Avec la morgue dégoulinante sous son casque colonial, Macron s’insurge et fait des moulinets menaçants de ses bras fluets. De quoi, de quoi, pour qui se prennent-ils ces Etats africains qui, les uns après les autres, mettent fin aux occupations militaires françaises ?

Avec les peuples africains, contre Macron !

« On a oublié de nous dire merci » (Emmanuel Macron)

« Le temps béni des colonies » (Michel Sardou)

Une fois de plus, Emmanuel Macron, Président de la République française de son état provisoire, vient de se distinguer.

Non pour avoir, une fois encore, violé la démocratie. Non pour avoir soutenu et soutenir le génocide des Palestiniens.

Non pour avoir insulté les habitants de Mayotte qui ont tout perdu lors du cyclone.

Non en détruisant encore un peu plus les services publics.

Non en favorisant l’extrême-droite, comme d’habitude.

Non en se prenant pour le Chef Suprême à qui tout le monde doit obéir.

Non en insultant les Haïtiens.

Non en cherchant à déstabiliser l’État algérien par toutes sortes de manœuvres directes et indirectes.

Non etc etc etc.

Liste inépuisée parce qu’inépuisable et on la complétera à loisir.

Avec la morgue dégoulinante sous son casque colonial, Macron s’insurge et fait des moulinets menaçants de ses bras fluets.

De quoi, de quoi, pour qui se prennent-ils ces Etats africains qui, les uns après les autres, mettent fin aux occupations militaires françaises ?

On les pille, on les bombarde et ils nous chassent.

On les bombarde, on les pille et ils ne nous disent pas merci.

Ils voudraient être maîtres chez eux ! Alors que la France sous Macron se comporte comme le 51e Etat des Etats-Unis. N’était-elle pas touchante cette rencontre entre Trump et Emmanuel… Et à Notre Dame, je vous prie. Une vague réédition de la rencontre entre Quasimodo et Frollo, peut être. Les Etats africains voudraient donner des leçons de souveraineté nationale à la France !

Et pourquoi pas d’indépendance tant qu’on y est !

Et pourquoi pas gérer leurs propres ressources, au point où nous sommes ! Pour un peu, il va s’agir d’exproprier Areva et de nationaliser Bolloré !

Les peuples africains ont raison : Dehors l’impérialisme français et dehors Macron !

La Fédération nationale de la Libre Pensée le dit haut et fort :

Nous sommes avec les peuples africains et contre Macron.

Commission Afrique de la Libre Pensée

Source: https://www.legrandsoir.info/

