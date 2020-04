Il faut se rendre à l’évidence, le confinement est absurde en Afrique plus encore que nulle part ailleurs, il ne peut être respecté que par les élites et une partie de la classe moyenne. Le continent n’a pas d’autre choix que de parier sur l’immunité collective –facilitée par la jeunesse de sa population– en mettant à l’abri les anciens et les personnes à risque ce qui, compte tenu de la culture et de la solidarité familiale, se fait déjà spontanément. C’est d’ailleurs une des grandes leçons de cette épidémie mondiale: les peuples d’ici, de là-bas et d’ailleurs sont infiniment plus intelligents et plus sages que leurs dirigeants.

De Charybde en Scylla

Si l’efficience de ces mesures n’est donc pas prouvée, leur corolaire est, lui, connu. Il réduit, voire rend impossible, l’économie informelle. Ce sont donc les plus pauvres, ceux qui vivent au jour le jour, les vendeuses du marché, les chauffeurs de taxi, etc. qui s’apprêtent à passer de la pauvreté à la misère. Dans le Sahel, cette situation est encore plus délétère puisqu’elle s’ajoute aux nombreuses difficultés liées à la crise sécuritaire.

Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés

Aux mesures précitées s’ajoute également la fermeture des frontières, qui perturbe fortement les transports routiers tant au niveau national qu’interrégional. Cela entraîne une diminution du flux de marchandises, notamment des produits agricoles, des semences et des engrais indispensables lors de la période de soudure de juin à août 2020.

Pour évoquer cette situation, les ministres de l’Agriculture de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), du Tchad et de la Mauritanie se sont réunis en vidéo-conférence le 31 mars. Lors de ces échanges, personne n’a remis en cause les dispositions prises par les États, pourtant, le Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en eau de la Cedeao, Sékou Sangare, a reconnu leurs impacts négatifs d’ores et déjà tangibles:

«Hausses des prix des denrées de première nécessité, faible accès aux vivres des personnes vulnérables, chute drastique de la commercialisation des produits maraîchers périssables, renchérissement du transport, difficile accès aux semences, engrais, raréfaction et cherté de main-d’œuvre agricole», énumère-t-il.