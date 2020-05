Didier Raoult doute du réchauffement climatique: “L’apocalypse qu’on nous prédisait, je n’y crois pas”

Selon le professeur marseillais, les “variations climatiques que l’on peut observer” n’ont “rien à voir avec le drame qu’on a raconté”. Didier Raoult assume d’être à contre-courant sur ce sujet également. “Vous pouvez m’accuser de climatoscepticisme comme de tous les scepticismes, et je suis d’accord. Car, sinon, je cesse d’être un scientifique, et je deviens un prêtre. Si vous voulez contester certains points, vous êtes un hérétique. Et si on pouvait vous brûler, on le ferait”, se justifie-t-il.