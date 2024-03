L’équipe de campagne du président Joe Biden a accusé samedi Donald Trump d’incitation à la “violence politique” après la publication par le républicain d’une vidéo donnant à voir une image du démocrate ligoté.

“Cette image de Donald Trump est le genre de connerie que vous postez quand vous appelez à une boucherie”, a fustigé samedi un porte-parole de la campagne de Joe Biden dans une déclaration, faisant référence à de récents propos du républicain.

Imagine if Joe Biden tweeted out a video of someone driving down the road with an image of Trump tied up in the back of a pickup truck. You already saw how MAGA reacted to Kathy Griffin, who I agree was wrong in what she did.

Can we all agree that a Presidential candidate… pic.twitter.com/7xe9ANtGPI

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 30, 2024