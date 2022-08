Les résultats provisoires viennent d’être livrés par la commission nationale de recensement des votes siégeant à la cour d’appel de Dakar. Le magistrat Ciré Aly Ba et les autres membres de la commission après quelques jours de travaux, ont donné les suffrages et sièges revenant à chacune des 8 coalitions qui étaient en lice pour ces élections législatives. Mais également, les noms des futurs parlementaires sont connus avec de nouvelles têtes et certains de la précédente législature qui reviennent.

Pour la coalition Benno Bokk Yakaar c’est évidemment Aminata Touré qui est secondée de Amadou Ba, Aïssatou Sow, Abdoulaye Diouf Sarr, Mariama Sarr, Abdoulaye Baldé, Aminata Guèye de la région de Saint-Louis, Cheikh Tidiane Gadio, Sokhna Dieng, Mouhamdou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, Ndèye Lucie Cissé, Nicolas Ndiaye, Sira Ndiaye de Mbour qui faisait aussi partie de la précédente législature, Demba Diop, Mariétou Dieng, Abdou Mbow vice-président dans la 13e législature, Mame Guèye Diop, Seydou Diouf, Aminata Dia, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, Adji Diarra Mbergane Kanouté, Cheikh Seck, Ndèye Fatou Guissé, Malick Diop et Yéya Diallo qui boucle la liste des 25 députés de Benno sur la proportionnelle.

Pour la liste majoritaire : Malick Fall et Fatou Diané seront à Diourbel, Karim Sène et Mame Fatou Ndiaye à Fatick, Seydou Dianko et Adama Boukounta Dior à Foundiougne, Adama Diallo à Gossas, à Mbirkilane Néery Loum, à Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow est secondée par Amy Ndiaye Gnibi qui faisait partie de la précédente législature, à Koungheul, il y aura Mouhamed Dieng et Fanta Sall, à Maleh Hoddar, Aly Ndao, à Guinguinéo, Mandiaye Kébé, à Kaolack, Pape Mademba Bitèye et Astou Ndiaye, à Nioro du Rip, Aly Mané et Soukèye Ba, Ousmane Sylla à Kédougou, Moussa Souaré à Salémata, à Kolda, Idrissa Baldé et Khadidiatou Thiam, à Médina Yoro Foula, Mamadou Cissé et Khady Ndiaye, à Vélingara deux parlementaires de la précédente législature que sont Mamadou Woury Diallo et Amy Diao, Aly Ngouille Ndiaye et Aniyeu Mbengue, Thioro Fall Ndiaye et Demba Ka à Louga, à Kanel, Daouda Dia et Racky Diallo, Kalidou Diallo et Ramata Seydou Mbodj à Matam, Aliou Dembourou Sow à Ranérou, Amadou Mame Diop et Sokhna Mbodj à Dagana, Abdoulaye Daouda Diallo et Yetta Sow à Podor, à Bounkiling Oumar Souané Cissé et Khardiata Diol, à Bakel Ibrahima Baba Sall et Amy Yaya Diallo, à Goudiry, Djimmo Souaré, à Koumpentoum El Ibrahima Ndiaye et Téning Diao, à Tamba, Bilali Ba et Awa Diagne, à Mbour, Oumar Youm, Yacine Ndao, Oumar Sy et Madeleine Ndour. Pour l’Afrique de l’Ouest, Dial Sané, Ibrahima Sakho, Aminata Ndao, Afrique du centre, Sokhna Ba, Barane Fofana.

La coalition Les Serviteurs/ MPR, un seul élu, la tête de liste nationale, Pape Djibril Fall.

Pour la coalition Wallu Sénégal au scrutin proportionnel nous avons au total 8 élus : Abdoulaye Wade, Rokhaya Diouf, Mamadou Lamine Thiam, Woré Sarr, Mamadou Lamine Diallo, Abdoulaye Diop et Aïssatou Diallo.

À Pikine, nous avons, Ndiaga Niang, Mame Diarra Fam, Cheikh Aliou Bèye, Fatou Guèye, Moussa Fall. À Mbacké, nous avons : Cheikh Abdou Mbacké, Sokhna Astou Mbacké, Cheikh Thioro Mbacké, Fatma Mbodj et Serigne Abdou Mbacké Ndao. À Saraya, Mady Danfakha, à Kébémer, Ousmane Thiam et Maïmouna Sow, En Europe du Sud, Aliou Guèye, Mame Bousso Guèye et Abdou Diallo.

Pour la coalition Yewwi Askan Wi, sur la liste proportionnelle, voici les députés qui seront à l’hémicycle : Oumar Sy, Daba Wagane, Malick Kébé, Awa Diène, Samba Diang, Fatou Sagna, Bassirou Goudiaby, Rokhy Ndiaye, Sanou Dione, Aminata Dieng, Assane Diop, Syra Ndoye Sall, Mamadou Niang, Ramatoulaye Bodian, Thierno Diop, Sokhna Ba et Ismaïla Diallo.

Barthélemy Dias ouvre la liste majoritaire suivi de Fatou Ba, Babacar Mbengue, Ndialou Bathily, Abass Fall, Ndèye Yacine Ngouda Diène et Serigne Mbacké Abo Thiam. À Guédiawaye, le maire Ahmed Aïdara vient en tête, suivi de Rama Cissokho. À Keur Massar, Fatou Sow et Bara Gaye, à Rufisque, Oumar Cissé et Rokhaya Diop, à Bambey, Mame Saye Ndiaye et Abdou Dieng. À saint Louis, c’est le tombeur de Mansour Faye, Babacar Abba Mbaye qui est suivi de Anta Gaye. À Goudomp, c’est Chérif Ahmed Dicko et Fatoumata Dabo. À Sédhiou, nous avons Mohamed Shaid Daffé, Nafy Fofana. À Thiès, c’est Biram Souley Diop, Arame Ndiaye, Alassane Ndoye, Lémou Touré Ndiaye. À Tivaouane, nous avons Fatou Gaye et Massata Samb, Bignona Bakary Diédhiou et Gnima Goudiaby. Oussouye, Alfonse Mané Sambou, Ziguinchor, Guy Marius Sagna et Oulimata Sidibé. En Afrique Australe, Yewwi aura Lamine Faye, en Afrique du Nord, Mouhamadou Mansour Kébé. En Amérique et Océanie, Aïcha Touré, Asie et Moyen Orient, Gora Ndoye, Europe de l’Ouest du Centre et du Nord, Alioune Sall, Ndèye S. Diop et Alioune Diop.

La coalition Bokk Gis Gis et Aar Sénégal obtiennent chacune un député que sont leurs têtes de liste : Pape Diop et Thierno Alassane Sall. Les coalitions Natangué Askan Wi et Bunt Bi n’ont pas obtenu de députés.

Dans cette longue liste qui officialise les noms des nouveaux parlementaires de la 14e législature, rappelons que plusieurs nouvelles intégrations ont été notées de part et d’autres avec une opposition qui se renforce avec un nombre de sièges beaucoup plus consistant que celui des législatures précédentes. La position des autres coalitions avec chacune, un siège et le poids de la coalition Wallu Sénégal, pourraient jouer sur la survie des deux grandes coalitions plus représentatives. Ce qui veut dire que cette assemblée nationale 2022-2027 s’annonce épique.

Source : DAKARACTU.COM

