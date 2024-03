Malgré un vaste déploiement des secours par air, sur terre, en mer et même sous l’eau, seuls deux rescapés ont été retrouvés, dont l’un grièvement blessé.

Il s’agit d'”un terrible accident”, a réagi le président Joe Biden depuis la Maison Blanche, presque douze heures après la catastrophe nocturne dont le bilan aurait été pire si le navire, qui a subi une “perte momentanée de propulsion”, n’avait réussi à lancer un appel de détresse.

Cette alerte a permis aux autorités de couper une partie du trafic routier sur le pont et de sauver des vies, a souligné Wes Moore, le gouverneur de l’Etat du Maryland, qui a décrété l’état d’urgence.

Des images impressionnantes de vidéosurveillance montrent le porte-conteneurs battant pavillon singapourien dévier de son cap et heurter une pile du pont Francis Scott Key , faisant s’écrouler plusieurs des arches de l’ouvrage dans le port.

Dans ces vidéos, on aperçoit des lumières de véhicules de maintenance sur le pont, avant qu’il ne se déforme et tombe par morceaux, vers 01H30 heure locale (05H30 GMT).

– “Véhicules submergés”-

“Notre sonar a détecté la présence de véhicules submergés”, a d’ailleurs déclaré James Wallace, le chef des pompiers de la ville.

Jesus Campos, un ouvrier employé sur le chantier du pont, est sans nouvelles de plusieurs de ses collègues, qui travaillaient sur l’ouvrage, lequel enjambe l’embouchure de la rivière Patapsco.

“Je suis très triste. Que Dieu fasse qu’ils soient encore vivants, je ne sais comment le dire car mon coeur est serré, ce sont des êtres humains et mes camarades de travail!”, dit-il.

Non loin les secours s’activent autour de l’immense structure métallique tordue, dans un déploiement impressionnant de moyens incluant des bateaux, drones, hélicoptères et plongeurs. Joe Biden a promis de mobiliser toutes les ressources fédérales nécessaires, et s’est engagé à ce que le pont soit reconstruit, en admettant que cela prendrait du temps.

Jennifer Woolf a manqué de perdre son fils de 20 ans dans la catastrophe. Il a emprunté le pont trois minutes avant le drame. “Il est rentré à la maison en panique, en pleurs, tremblant, et j’ai commencé à pleurer aussi”, confie à l’AFP l’Américaine de 41 ans.

– Axe routier crucial –

Le pont à quatre voies est long de 2,6 km, au sud-ouest de Baltimore, grande ville industrielle et portuaire américaine, dans l’Etat du Maryland, à environ 60 kilomètres au nord-est de Washington.

Il s’agit d’un axe nord/sud crucial pour les transports et l’économie de la côte est des Etats-Unis. Il porte le nom d’un enfant du pays, Francis Scott Key, qui a écrit les paroles de l’hymne national américain, The Star-Spangled Banner.

Le transport maritime à destination et en provenance de Baltimore, l’un des ports les plus fréquentés des États-Unis, est “suspendu jusqu’à nouvel ordre”, ont fait savoir les autorités.

Le géant danois du transport maritime Maersk a confirmé avoir affrété le navire, exploité par la société maritime Synergy Group.

“Nous sommes horrifiés par ce qui est arrivé à Baltimore et nous adressons nos pensées aux personnes touchées”, a écrit Maersk dans un communiqué.

Les gestionnaires du navire ont déclaré mardi qu’il n’y avait pas de blessés parmi l’équipage. “Tous les membres de l’équipage, y compris les deux pilotes, ont été retrouvés et aucun blessé n’est à déplorer”, a écrit Synergy Marine Group sur son site internet.

La cargo en cause, baptisé “Dali”, est un porte-conteneurs récent long de 300 mètres pour 48 mètres de largeur. Habitué des trajets entre l’Asie et les Etats-Unis, il s’apprêtait à partir de Baltimore pour une traversée de 27 jours jusqu’au port de Colombo (Sri Lanka). Son équipage, voyant le bâtiment soudain ingouvernable, a tenté de ralentir sa course en mouillant les ancres, sans réussir à éviter la collision.

Le maire de Baltimore, Brandon Scott a évoqué “une tragédie inconcevable”, la police disant écarter a priori un éventuel acte terroriste.

L’enquête devra elle déterminer comment le choc causé par un navire seul a pu détruire plusieurs arches du pont métallique, dont la construction a débuté en 1972 et qui fut inauguré en 1977.

Même si le porte-conteneurs dispose d’une puissante force d’inertie, a fortiori avec sa cargaison, “l’ampleur des dommages à la superstructure du pont semble disproportionnée par rapport à la cause, c’est un sujet à creuser dans les investigations”, a commenté le professeur Toby Mottram, un expert en structures de l’université britannique de Warwick.