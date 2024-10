Ghana : Akufo-Addo réitère son engagement pour des élections pacifiques

Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo a réitéré son engagement à garantir que les prochaines élections présidentielle et parlementaires soient libres, justes, transparentes et dénuées de violence.

S’exprimant lors de sa tournée de remerciement dans la région du Haut Ghana occidental, où il a rencontré le clergé, les chefs traditionnels et certains membres du Nouveau Parti Patriotique (NPP, au pouvoir), le chef de l’Etat Akufo-Addo a promis que son gouvernement facilitera un processus électoral transparent pour promouvoir la paix et la stabilité dans le pays avant, pendant et après les élections du 7 décembre.

Soulignant l’importance de la participation démocratique de tous les Ghanéens aux prochaines élections, le président a déclaré : « L’opportunité donnée à tous les Ghanéens de s’exprimer et de déterminer qui peut le mieux répondre à leurs préoccupations est la beauté de la démocratie. »

Selon lui, tous ceux qui ont le droit de voter auront leur mot à dire pour déterminer qui sera le prochain président et qui sera le prochain député de sa région.

Il a ajouté que leur coopération et leur soutien avaient contribué à sauver le Ghana des insurrections observées au Burkina Faso voisin, qui partage des frontières avec la région du Haut-Ouest.

« La paix et la stabilité de la région sont devenues encore plus importantes alors que nous comptons les jours jusqu’au 7 décembre 2024, où nous devons tous montrer notre force et élire mon successeur à la présidence et une nouvelle Chambre du Parlement », a déclaré le président Akufo-Addo.

Il a également relaté les interventions de développement de son gouvernement au cours de ses huit années au pouvoir qui, selon lui, constituaient les bases sur lesquelles le vice-président, le Dr Mahamudu Bawumia, devrait être élu le 7 décembre pour lui succéder.

Les actions du gouvernement comprenaient la célèbre Free Senior High School (SHS), qui a bénéficié à environ 5,6 millions d’enfants ghanéens, dont certains n’auraient pas pu aller à l’école pour des raisons financières, ainsi que les programmes Planting for Food and Jobs, One-District-One-Factory, Agenda 111 et l’amélioration du régime national d’assurance maladie, entre autres, qui visaient à améliorer les moyens de subsistance de la population ghanéenne.

GIK/lb/te/APA

Apanews

Commentaires via Facebook :