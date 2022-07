Les lance-roquettes Himars fourni par les États-Unis à l’Ukraine sont devenus un élément clé de la contre-offensive ukrainienne pour repousser l’invasion russe. La semaine dernière, le général d’armée à la retraite Mark Hertling a décrit ces armes comme un “game changer” dans la guerre en cours. “Ils changent la donne”, a-t-il écrit sur Twitter.

Comme rapporté par L’Indépendant jeudi, les ministères de la Défense américain et ukrainien discutent actuellement de la fourniture de nouveaux lance-roquettes Himars aux forces ukrainiennes.

Mais il semblerait que la Russie aurait trouvé la parade à ces armes qui infligent de lourds dégâts à son armée. En effet, elle aurait mis au point un “développement secret” qui lui permettrait de pirater les systèmes de lancement Himars. “Le système américain a été piraté”, a déclaré Alexei Leonkov, un expert militaire russe, à la Pravda.

Il a ajouté : “Et notre développement secret sera déployé dans toutes les directions. Un bon système, je ne peux pas encore le nommer, mais il fonctionne à des distances beaucoup plus grandes, traquant instantanément le site de lancement. Pour les Américains, ce fut une très mauvaise surprise”. Selon la Pravda, ce nouveau système “anti-Himars” aurait été utilisé pour la première fois dans le Donbass.

"The American system has been hacked. And our secret development will be deployed in all directions," Alexei Leonkov reportedly said on Russian TV. https://t.co/XNFEzzi8kY

— Newsweek (@Newsweek) July 28, 2022