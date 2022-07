Les États-Unis demandent l’arrêt immédiat des déportations de civils ukrainiens vers la Russie

Les États-Unis ont appelé la Russie à libérer immédiatement les Ukrainiens forcés de quitter leur pays et à autoriser la présence d’observateurs extérieurs, évoquant des informations selon lesquelles Moscou proposerait des enfants ukrainiens à l’adoption et en ferait “disparaître” des milliers d’autres. “Le transfert et la déportation illégaux de personnes protégées constituent une grave violation de la quatrième Convention de Genève sur la protection des civils et un crime de guerre”, a déclaré mercredi le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Dans une déclaration, Blinken évoque des témoignages indiquant que Moscou “séparait délibérément des enfants ukrainiens de leurs parents et enlevait d’autres dans des orphelinats avant de les faire adopter en Russie”, et “détenait ou faisait disparaître des milliers de civils ukrainiens qui ne qui ne répondaient pas aux critères de “filtration”. Les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie d’expulser des centaines de milliers de personnes des régions d’Ukraine occupées par la Russie et de les forcer à se rendre dans des “camps de filtration”, et ont demandé l’aide de la Croix-Rouge. Selon l’ambassade de Russie aux États-Unis, les remarques de Washington constituent une tentative pour alimenter la “russophobie”. “La tentative de Washington de vilipender les forces armées de la Fédération russe est apparemment liée au mécontentement face au succès d’une opération militaire spéciale”, a déclaré l’ambassade de Russie dans un message sur Facebook. Elle a souligné que les couloirs humanitaires étaient également opérationnels dans la région, ajoutant que “les déclarations concernant la confiscation forcée des passeports ukrainiens sont de la désinformation occidentale de mauvaise qualité”. Les Conventions de Genève de 1949, qui établissent les normes juridiques internationales en matière de traitement humanitaire dans les conflits, interdisent les transferts forcés massifs de civils pendant un conflit vers le territoire de la puissance occupante, les qualifiant de crime de guerre. “Des estimations provenant de diverses sources, dont le gouvernement russe, indiquent que les autorités russes ont interrogé, détenu et déporté de force entre 900.000 et 1,6 million de citoyens ukrainiens, dont 260.000 enfants, de chez eux vers la Russie – souvent vers des régions isolées de l’Extrême-Orient”, a déclaré Antony Blinken avant une conférence prévue jeudi sur la “responsabilité” dans le conflit en cours. Moscou, qui a envahi l’Ukraine le 24 février, a nié avoir délibérément ciblé des civils.