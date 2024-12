Guerre et diplomatie pendant et après le déluge

Alors que l’Axe de la Résistance n’est plus sous sa forme précédente après avoir été frappé à sa jointure, il peut désormais englober une zone encore plus grande.

La diplomatie en temps de guerre diffère sensiblement de la diplomatie en période de calme relatif. Cela est particulièrement vrai lorsque les parties à la négociation ont des objectifs et des normes fondamentalement différents. Face à un ennemi qui atteint ses objectifs en suscitant la peur, on ne peut pas compter sur sa bonne volonté, ni gaspiller les occasions qui se présentent dans l’espoir d’un mirage.

L’histoire montre que le piège de la diplomatie a souvent conduit à des revers pour les mouvements de résistance. Les reports et la confiance mal placée dans les promesses d’un ennemi trompeur ont entraîné des pertes stratégiques, en particulier lorsque les responsables ont cru à des assurances diplomatiques qui se sont révélées fausses par la suite. Comprendre la véritable nature de l’ennemi est essentiel au succès de la guerre.

L’indépendance et l’absence de compromis de la Résistance ont été la clé de ses succès jusqu’à présent. L’Iran fait figure de modèle par sa stratégie de dissuasion défensive. Sa force réside dans sa capacité à se fortifier efficacement, guidée par les directives de son Guide. Toutefois, le défi de l’Iran réside dans le fait que certains outils d’exécution ne parviennent pas à tirer pleinement parti de cette dissuasion et peuvent ne pas correspondre à la vision de l’ayatollah Khamenei.

Des calculs sont nécessaires, mais dans la limite des possibilités offertes. Par exemple, le fait de retarder la réponse à l’assassinat du chef de la Résistance à Gaza a été interprété par l’ennemi comme un signe de faiblesse. Cela a conduit à une nouvelle escalade, notamment à des assassinats ultérieurs au Liban et à une intensification du rythme des massacres à Gaza et au Liban.

Les fronts de soutien les plus efficaces au cours de la longue bataille de cette année ont été ceux qui ont fait preuve de la plus grande fermeté, refusant d’être trompés. Le Yémen est le seul à avoir maintenu une position inébranlable depuis le 8 octobre, se positionnant comme un modèle de résilience. De même, la résistance islamique au Liban, en particulier sous la direction de son défunt secrétaire général, a fait preuve d’une détermination remarquable, réussissant à inspirer la peur à l’entité occupante. Gaza, en poursuivant sa résistance, a montré des signes de résistance efficace.

La Syrie sous Assad n’a cependant pas réalisé son potentiel sur le front de la résistance, en raison de ses équilibres de calcul. La dépendance de la Syrie à l’égard des pays arabes qui lui ont fait de fausses promesses, ainsi que la surestimation de la capacité de la Russie occupée en Ukraine, l’ont rendue vulnérable. En outre, la demande de la Syrie d’un rôle iranien plus limité l’a rendue plus vulnérable au moment où elle en avait besoin. Ces expériences soulignent les dangers d’une confiance mal placée dans la diplomatie et la nécessité pour les mouvements de Résistance d’activer leurs fronts de manière décisive et au bon moment.

L’expansion des fronts de la Résistance ne dépend pas seulement du modèle de la patience stratégique, mais de l’accumulation de crimes qui déclenchent l’indignation populaire, créant ainsi les conditions de la mobilisation. La Résistance ne peut pas se permettre d’attendre que l’ennemi soit sur son dos, à moins qu’un plan stratégique plus profond ne soit en cours d’élaboration.

Au lendemain de la guerre actuelle, Gaza aura besoin d’années pour se remettre et faire face à la machinerie de la diplomatie anti-résistance. De même, les dirigeants libanais semblent se concentrer sur la consolidation interne, tandis que l’Irak tente toujours d’échapper à la domination du dollar. Le Yémen reste ferme, rejetant toute forme de diplomatie avec son ennemi. Cette résistance provoquera probablement une campagne occidentale intense, mais le Yémen a démontré sa capacité à comprendre le langage de son ennemi et à y répondre efficacement.

On peut conclure que la compréhension de la vision du leader nécessite trois méthodologies clés :

Une stratégie détaillée efficace, capable d’activer et d’influencer les transformations au sein des pays musulmans suite à la bataille du déluge d’Al-Aqsa.

L’efficacité dans l’exécution, qui implique d’adhérer aux principes, de saisir les opportunités sans hésitation et de s’appuyer sur une vision où la compétence des individus est prouvée par sa mise en œuvre.

Une coordination globale entre les différents fronts de résistance pour assurer l’unité et l’alignement stratégique.

Sur les fronts d’affrontement actuels, la Résistance doit exploiter l’esprit créé par le génocide pour s’orienter vers de nouveaux fronts qui peuvent se situer en dehors du champ actuel de la lutte. Ces fronts alternatifs ont le potentiel d’exercer une pression et de rallier le soutien populaire de manière inattendue, en particulier dans les régions où les puissances occidentales sont profondément investies dans le maintien de la stabilité.

Si l’Axe de la Résistance n’a plus la forme qu’il avait après avoir été touché dans son articulation, il peut désormais englober une zone encore plus vaste, car les événements des 14 derniers mois ont nourri l’idée de résistance au sein de la Oumma.

source : Al-Mayadeen Via: https://reseauinternational.net/

Commentaires via Facebook :