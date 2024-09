Il y a 23 ans, 2977 personnes sont mortes dans les atroces attentats du 11 Septembre

Ouagadougou, 10 sept. 2024 (AIB) – Les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés contre les Etats-Unis par des terroristes du réseau Al Qaeda ont provoqué 2977 morts dont 343 pompiers, 60 policiers et quelque 9291 blessés, selon le bilan officiel.

Les attaques ont eu lieu entre 8h et 10h du matin ce 11 septembre 2001 et ont été menées par 19 hommes envoyés par le réseau dirigé par Oussama Bin Laden. Ils ont réussi a détourner trois avions de ligne pour les percuter contre les tours jumelles du World Trade Centre et le Pentagone. Un 4e avion détourné sur Washington s’est écrasé sans atteindre sa cible mais tuant tous ceux qui étaient à bord.

A elle seule, la double attaque des Tours jumelles a provoqué la mort de 2 753 personnes, dont 343 pompiers et 60 policiers intervenus pour secourir les premières victimes.

Sur les 2 977 victimes des attentats, 310 étaient de nationalité étrangère, dont 67 Britanniques, 41 Indiens, 28 Sud-Coréens, 24 Canadiens, 24 Japonais, quatre Français et un Belge. La plus jeune victime avait 2 ans et la plus âgée avait 85 ans.

Le lien entre ces attaques terroristes et le réseau Al Qaeda a été établi par une commission nationale d’enquête mise en place une année plus tard même si déjà Ben Laden et ses compagnons se réjouissaient dans plusieurs vidéos d’avoir infligé des dommages aux Etats Unis.

Au soir et au lendemain du 11 septembre, plusieurs pays avaient vivement condamné ces attaques, dont notamment la Russie, la Chine ou la France.

«L’événement qui s’est produit aux États-Unis d’aujourd’hui va au-delà des frontières nationales. Il s’agit d’un défi effronté à l’humanité entière, du moins à l’humanité civilisée. Et ce qui s’est passé aujourd’hui est une preuve supplémentaire de la pertinence de la proposition russe de mettre en commun les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme, ce fléau du 21e siècle», a soutenu le président russe, Vladimir Poutine.

Ces attentats ont amené l’Amérique et ses alliés à mener une guerre total contre le terrorisme, allant jusqu’à l’invasion de l’Afghanistan et à la destruction du régime de Saddam Hussein en Iraq.

23 ans plus tard, le terrorisme ne mobilise plus autant la communauté internationale et les Etats-Unis se montrent inquiétés par d’autres préoccupations que le terrorisme international qui s’est déplacé notamment au Sahel.

