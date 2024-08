Il y a un an, le président Français déclarait que sans l’intervention française, les pays de l’AES allaient tous disparaitre

Le président français Emmanuel Macron a confié au journal Le Point, il y a un an, que sans l’intervention militaire française en Afrique, le Burkina, le Mali et le Niger qui composent aujourd’hui l’Alliance des Etats du Sahel, n’existeraient plus.

Dans un entretien diffusé le 23 août 2023, le président Macron avait déclaré : «si l’on prend de la hauteur, la France a eu raison de s’engager au côté d’États africains pour lutter contre le terrorisme. C’est son honneur et sa responsabilité. Si nous ne nous étions pas engagés, avec les opérations Serval puis Barkhane, il n’y aurait, sans doute, plus de Mali, plus de Burkina Faso, je ne suis même pas sûr qu’il y aurait encore le Niger»

«Ces interventions françaises, à la demande des États africains, ont été des succès. Elles ont empêché la création de califats à quelques milliers de kilomètres de nos frontières. Il y a, certes, une crise politique dans beaucoup de pays d’Afrique de l’Ouest. Et quand il y a un coup d’État et que la priorité des nouveaux régimes n’est pas de lutter contre le terrorisme, la France n’a pas vocation à rester engagée. C’est, il est vrai, dramatique pour les États concernés», avait poursuivi le chef de l’Etat français.

