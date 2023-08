Le républicain Donald Trump a accusé mardi son rival démocrate Joe Biden de l’empêcher de faire campagne en poussant les procureurs à l’inculper, malgré les gages d’indépendance fournis par le ministère américain de la Justice.

TRUMP: “I'm sorry I won't be able to go to Iowa today, I won't be able to go to New Hampshire today because I'm sitting in a court room on bullshit because his attorney general charged me with something.”

Crowd ROARS: “BULL SH*T! BULL SH*T! BULL SH*T!”

August 8, 2023