Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a prêté serment, le mardi 02 avril 2024, devant les 7 sages du Conseil constitutionnel, lors d’une audience publique organisée à la salle des expositions du Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. A cette occasion, devant les chefs d’Etat venus rehausser de leur présence cette cérémonie, Bassirou Diomaye Faye, affichant calme et sérénité, a été rassurant dans son discours qui confirme sa vision souverainiste qui prône la rupture par rapport à ce qui se faisait jusque-là. Cependant, il promet l’espoir et la prospérité pour le peuple sénégalais.

Cette cérémonie riche en couleurs et symboles s’est déroulée en présence de plusieurs chefs d’Etat dont le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ; le Guinéen Mamadi Doumbouya ; le Gambien Adama Barrow ; le Mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l’Union Africaine ; le Ghanéen Nana Akufo-Addo ; le Sierra Léonais Julius Mada Bio, entre autres.

D’autres pays amis du Sénégal ont marqué leur forte présence. On peut citer la délégation malienne conduite par le président du Conseil national de Transition (CNT), le Colonel Malick Diaw ; la délégation marocaine, conduite par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, venu représenter le Roi Mohammed VI à cette cérémonie d’investiture.

“Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine”, tel est le contenu du serment prononcé par le 5ème président du Sénégal, élu le 24 mars dernier dès le premier tour, avec 54,28 % des voix.

Après avoir prêté serment, le Grand chancelier de l’Ordre national, le Général Meïssa Niang, lui a fait porter au cou le grand collier de la grande maîtrise de l’Ordre national.

Installé dans sa nouvelle fonction de Chef d’État, le plus jeune président de l’histoire du Sénégal promet un changement “systémique”, à travers une gestion dans la paix et la justice. “Le Sénégal sous mon magistère sera un pays d’espérance, un pays apaisé avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence”, a-t-il déclaré. Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a relevé le poids de la responsabilité et la gravité de la charge de président de la République, avant d’exprimer sa profonde gratitude au peuple sénégalais. “Qu’il me soit permis de rendre grâce à Dieu tout Puissant, le Maître des destins et d’exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques, son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m’adressant à vous, ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l’esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir”, promet-il.

Dans cette foulée, il ajoute : “Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s’est engagé dans la voie de la construction d’un Sénégal juste, d’un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. Dans cette œuvre de construction d’un Sénégal nouveau, je travaillerai à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l’esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les sénégalais d’ici et de la diaspora autour d’un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m’engage par la promotion du culte du travail, de l’éthique dans la gestion, de la discipline et de l’amour de la patrie, à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social.”

L’occasion était bonne pour le président Bassirou Diomaye Faye de décliner devant ses pairs africains ses ambitions au niveau continental, en se prononçant pour “plus de solidarité africaine”. Ainsi s’est-il exprimé : “Sur le plan africain, l’ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever, nous oblige à plus de solidarité. J’entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Au côté de mes pairs africains, je réaffirme l’engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l’intégration africaine.”

Aux pays amis et aux partenaires, il a réitéré l’engagement et l’ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de la souveraineté sénégalaise, conforme aux aspirations du peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant.

Le nouveau Chef d’État a également rendu un vibrant hommage aux devanciers qui ont tracé la voie de la démocratie sénégalaise : “Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l’avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d’une nation indépendante et d’un état de droit secoués par moment, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu’ils nous ont donné en héritage. C’est pourquoi, il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos devanciers, les chemins humbles qu’ils ont suivis puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi en définitive, c’est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024.”, a fait savoir le président Bassirou Diomaye Faye.

Amadou Bamba NIANG Journaliste et Consultant

Investiture de Bassirou Diomaye Faye :

La mise en garde du président du Conseil constitutionnel

Dans une allocution empreinte de toute la solennité requise en pareils moments, le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, a adressé un avertissement au nouveau président concernant les dangers de l’ivresse du pouvoir.

Mamadou Badio Camara, le président du Conseil constitutionnel du Sénégal a exhorté le cinquième président de la République du Sénégal à être le garant de la démocratie, du respect des institutions et des droits et libertés. “Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakher Faye, à l’heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l’ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons”, a prévenu Mamadou Badio Camara.

Le président Camara a souligné l’importance de la sagesse et de la responsabilité dans l’exercice du pouvoir, en particulier dans un contexte marqué par les défis complexes du développement et de la transition vers une économie basée sur les ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz. Dans un geste de reconnaissance envers le président sortant, Mamadou Badio Camara a adressé des mots chaleureux à l’ancien président Macky Sall pour ses deux mandats à la tête de l’État. Il a salué la décision de M. Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Ce qui, selon lui, a permis d’éviter toute source potentielle de troubles politiques. Le président Camara a également loué les réalisations du président Macky Sall, notamment le magnifique centre des expositions de Diamniadio qui a accueilli la cérémonie d’investiture.

Pour terminer, le président du Conseil constitutionnel a rappelé la victoire de M. Bassirou Diomaye Diakhère Faye à l’élection présidentielle du 24 mars 2020, soulignant le choix massif du peuple sénégalais en faveur de ce nouveau leader dont l’humilité et la sobriété sont perçues comme des qualités essentielles pour guider le pays vers un avenir meilleur. Le chemin vers un avenir meilleur est semé d’obstacles mais, avec détermination et engagement, le président Bassirou Diomaye Faye est prêt à relever le défi et à guider le Sénégal vers des horizons plus lumineux.

ABN

Nommé premier ministre par Bassirou Diomaye Faye

Les premiers mots d’Ousmane Sonko

Je mesure la confiance et l’importance en me nommant Premier ministre du Gouvernement qui a en charge la coordination et la conduite de la politique de la Nation définie par le Président de la République. Une lourde responsabilité qui m’incombe pour conduire les aspirations au changement du peuple sénégalais qui s’est exprimé ce 02 avril qui reste un grand jour pour le Sénégal, un jour symbolique. Au nom du Président de la République, je remercie le peuple sénégalais pour l’affection apportée au président Diomaye Faye, mais surtout au projet porté par ce dernier qui reste un programme d’un Sénégal souverain, juste et prospère” a indiqué le Premier ministre Ousmane Sonko, qui reconnaît “une mission exaltante et délicate”, mais aussi une mission de “loyauté et dévouement à la tête de l’équipe”.

“Notre projet n’appartient pas seulement au président Bassirou Diomaye Faye. Le projet est un projet de tous les Sénégalais pour atteindre les objectifs. Nous nous réjouissons de l’élan de citoyenneté qui a poussé depuis quelques jours des citoyens à nettoyer coins et recoins du pays. C’est une citoyenneté positive. Le projet requiert alors une participation collective” a déclaré le nouveau Premier ministre, Ousmane Sonko.

ABN

