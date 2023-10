Israël-Gaza : l’Afrique réagit

REVUE DE PRESSE. L’offensive surprise du Hamas sur Israël fait réagir sur le continent. Des réactions qui reflètent les divergences sur ce conflit complexe.

Etats-Unis, Européens et de nombreuses capitales dans le monde ont condamné avec vigueur samedi et dimanche les attaques du Hamas contre Israël. L’Afrique, où de nombreuses voix se sont élevées, n’est pas en reste. Voici les principales réactions.

L’Union africaine, l’organisation panafricaine, a appelé dès le 7 octobre au soir, à la fin du conflit entre Israël et le groupe palestinien Hamas, qui a fait des centaines de morts depuis samedi. Le président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat a demandé aux deux parties de « revenir, sans conditions préalables, à la table des négociations pour mettre en œuvre le principe de deux États vivant côte à côte », dans un communiqué publié samedi soir par le bloc de 55 membres sur X (ex-Twitter).

À la suite de l’attaque la plus meurtrière sur son territoire depuis sa création, Israël a officiellement déclaré la guerre dimanche au Hamas après l’offensive inédite lancée la veille par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza, dont le bilan s’élève à plus d’un millier de morts au total.

Plusieurs chefs d’État ont appelé à la désescalade de la violence, comme le Kényan William Ruto : « Le Kenya maintient fermement que rien ne justifie le terrorisme, qui constitue une menace grave à la paix et la sécurité internationales », a-t-il écrit sur le réseau social X (anciennement Twitter). « Compte tenu du contexte complexe et délicat de la situation sécuritaire en Israël-Palestine, le Kenya appelle également à la désescalade de la violence et exhorte toutes les parties à s’abstenir de toute nouvelle action militaire », a-t-il ajouté.

Kenya joins the rest of the world in solidarity with the State of Israel and unequivocally condemn terrorism and attacks on innocent civilians in the country. The people of Kenya and their government hereby express deepest sympathy and send condolences to the families of all…

— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) October 7, 2023